Решение Центральной избирательной комиссии Турции относительно окончательного списка кандидатов в президенты опубликовано в Resmi Gazete.

Как передает Report, кандидатами на президентских выборах, которые состоятся 14 мая 2023 года, станут лидер Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу, председатель оппозиционной Национальной партии Мухаррем Индже, лидер правящей Партии справедливости и развития, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и от альянса Ata Синан Оган.

Отмечается, что Эрдоган и Кылычдароглу были выдвинуты парламентскими фракциями и сбор подписей им не понадобился.

1 апреля в Высшем избирательном органе состоится жеребьевка для определения мест кандидатов в объединенном избирательном бюллетене.