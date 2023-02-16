Армения передала Азербайджану окончательный проект соглашения о мире, заявил, как сообщает «Арменпресс», премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства в Ереване в четверг, 16 февраля. «Армения вчера завершила работу очередного этапа проекта соглашения о мире и установления отношений с Азербайджаном, и наши предложения переданы Азербайджану. Передан проект окончательного, полного варианта соглашения с нашими предложениями», — сказал Пашинян.

По его словам, документ передан также России, Франции, США. Ранее Пашинян отмечал, что на переговорах с Азербайджаном достигнут определенный прогресс. «Мы надеемся, что прогресс, зафиксированный в результате трех этапов переговоров, возможно будет развить», — сказал он.

По словам Пашиняна, мирное соглашение «должно содержать такую логику договоренностей, такие действенные механизмы сдержек и противовесов, которые исключат любой сценарий нарушения долгосрочного мира и стабильности. Смысл в том, что подписание соглашения не должно перерасти в войну на основе имеющегося соглашения», — подчеркнул Пашинян. При этом он отметил, что документ, естественно, должен быть приемлемым и для Азербайджана.

Ранее МИД Азербайджана отверг намерение Армении включить в проект мирного соглашения пункт о создании международного механизма с целью обсуждения прав и безопасности проживающих в Карабахе армян, расценив это как вмешательство во внутренние дела Азербайджана. «Данная инициатива не имеет под собой никаких оснований и не даст результата», — заявил представитель азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде.

Он выразил мнение, что Армения не заинтересована в установлении мира в регионе. По словам Гаджизаде, инициатива Еревана показывает, что «Армения до сих пор не отказалась от территориальных претензий к Азербайджану, вопреки нормам и принципам международного права, а также пражским и сочинским договоренностям, по которым страны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга».

«Хотим еще раз напомнить, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, и права и безопасность жителей армянского происхождения этого региона будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана. Вмешательство Армении в процесс реинтеграции жителей армянского происхождения, являющийся внутренним вопросом Азербайджана, неприемлемо», — подчеркнул Гаджизаде.