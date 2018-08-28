Обучение новым профессиям необходимо начать уже сегодня

После завершения вступительных экзаменов, выбор специальностей стал одной из самых обсуждаемых тем. Перечень специальностей, предложенных ГЭЦ, был ожидаемым. Многие абитуриенты заранее определились с выбором.

К сожалению, сейчас много пишут о проблемах трудоустройства. Но никто не анализирует проблему нехватки специалистов по определенным профессиям, потребности в которых увеличиваются с каждым годом.

Недавно, зеленщик, который торгует за углом дома, попросил помочь его сыну отметить в электронном заявлении специальности. Присели мы на ящики возле магазинчика. Спрашиваю: – «Ну, отрок, кем стать хочешь?». Парень, серьезно так отвечает: – «Оператором беспилотного летательного аппарата». Кручу журнал «Абитуриент» и так и сяк. «Может, в Академию авиации пойдешь?», – спрашиваю с надеждой. «Не берут, здоровьем не вышел», – грустно ответил он.

Вновь перелистываю «Абитуриент», и понимаю, что наша молодежь живет уже в другом мире. Бурное развитие гражданских беспилотных летательных аппаратов–дронов приведет к тому, что умение управлять ими станет в ближайшее время весьма востребованной специальностью.

Большинство специальностей, которым в настоящее время обучают в вузах Азербайджана, остались еще с советских времен и не отвечают требованиям мировых стандартов.

IT и робототехника активно входят во все сферы деятельности человека. Даже гуманитарные науки в будущем не смогут обойтись без основ программирования и алгоритмизации. По мнению специалистов Великобритании «в эру цифровых технологий появится больше возможностей для карьерного и личностного роста.

Специалисты также отмечают, что в результате внедрения новых технологий исчезнут многие профессии и специальности.

Уже сейчас многие вузы вводят новые специальности, учитывая особенности и потребности будущего общества.

Взять, к примеру, Белоруссию. Оказалось, что Белоруссия может создавать не только высококлассное оружие. Образование у них тоже на высоте: «полонезы» ведь из пальца не высосешь. Вузы Белоруссии открывают новые специальности, соответствующие современным тенденциям развития науки и технологий. Например, в этом году в Брестском государственном техническом университете появились новые специальности – «Экономика электронного бизнеса» и «Электронный маркетинг». После окончания вуза студенты получат квалификацию «экономист-программист» и «маркетолог-программист». В Полоцком государственном университете появилась специальность «Производство изделий на основе трёхмерных технологий». Харьковский политехнический институт открыл новую специальность «Кибербезопасность».

Исходя из потребностей, появляются все новые специальности. Возьмем, к примеру, систему здравоохранения. Теперь есть возможность проконсультироваться с более опытным врачом по интернету, так называемым сетевым врачом. Эти врачи имеют два образования – медицинское и инженерное, работают в телемедицинских кабинетах.

Или сити-фермер, их появление прогнозируют эксперты.

Сити-фермеры будут заниматься обустройством и обслуживанием агропромышленных хозяйств (в том числе выращиванием продуктов питания) на крышах и стенах высотных домов, созданием вертикальных ферм как элемента городской среды. Это поможет обеспечить потребности в сельскохозяйственной продукции жителей мегаполисов, любителей натуральных продуктов без ГМО.

Учебные заведения многих стран создают новые специальности, обновляют учебные программы и технологии преподавания вслед за трендами на рынке труда, чтобы удовлетворить запросы работодателей. Сегодня в мире существует свыше 40 специальностей (робототехника, нанотехнологии и прочие), по которым в наших вузах не готовят.

Открытие новых специальностей – дело, конечно, очень сложное. Нужны программы, учебные пособия, производственная база для прохождения практики, нужны мыслящие преподаватели. Но начинать надо уже сегодня.

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