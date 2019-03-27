Оборонный бюджет нуждается в прозрачности

Председатель движения «Демократия и благоденствие Азербайджана» Губад Ибадоглу выступил с перечнем предложений, касающихся повышения прозрачности оборонного бюджета страны.

По свидетельству экономиста, за последние десять лет, начиная с 2008 года, прямые расходы государственной казны на оборону составили 21 млрд. 954 млн. 200 тыс. манатов.

«Помнится, как прошлые годы вынужденные переселенцы с нетерпением ждали возвращения на родину, однако год от года мы все дальше от этой надежды. Одной из основных проблем, решенных в результате подписания договоренности о прекращении огня, стало укрепление обороноспособности страны и улучшение технических возможностей вооруженных сил. Однако дальнейшее успешное развитие упомянутых вопросов зависит от эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на эти цели», — говорит экономист.

Принимая во внимание, что с 2008 года прямые расходы госбюджета на оборону составили 21 млрд. 954 млн. 200 тыс. манатов, в среднем за истекшие двенадцать лет на эти цели выделялось ежегодно до 1 млрд. 829 млн. 500 тыс. манатов. Эксперт отмечает, что эффективность выделяемых на эти цели бюджетных средств во многом складывается из прозрачности и подотчетности расходов, доступа к соответствующей информации. Однако Парламент Азербайджана и общественность в настоящее время лишены этой возможности.

Для решения этой проблемы «Движение за демократию и процветание Азербайджана (ADR)» предлагает организовать закрытые слушания парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией в связи с оборонным бюджетом 2018 года и предыдущих лет. Кроме этого, со слов председателя движения, требуется представить на рассмотрение парламента административной, экономической и функциональной классификации прочих расходов, за исключением расходов государственного бюджета на оборону и национальную безопасность Азербайджанской Республики на 2020 год.

Экономист предлагает провести аудит и проверку расходов на оборону и национальную безопасность Счетной палатой. Повысить прозрачность и подотчетность расходов на оборону и национальную безопасность, а также открыть тендеры на государственные закупки для снабжения сил обороны. Создать независимую экспертную комиссию для оценки материального и морального ущерба, нанесенного оккупацией Нагорного Карабаха и его окрестностей Арменией.

По имеющимся данным, в текущем году эта статья бюджетных расходов увеличилась к показателю 2008 года почти в три раза, составив 3 млрд. 37,6 млн. манатов. Статистика проливает свет на ежегодный рост объемов оборонного бюджета. Так, в минувшем году эта статья бюджетных расходов составила 2 млрд. 905,2 млн. манатов, а годом ранее — 2 млрд. 621,3 млн. манатов.

Тенденция роста не прекращалась во время падения цены на нефть — расходы на оборону государственной казны в 2014 году составили 1 млрд. 516,1 млн. манатов, в 2015 году — 1 млрд. 750 млн.; 2017 году — 2 млрд. 192, 7 млн. манатов.