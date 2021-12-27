Президент США Джо Байден подписал Закон о национальной обороне (NDAA) на 2022 финансовый год, предусматривающий расходы на оборонные нужды в размере 770 миллиардов долларов, сообщили в понедельник в Белом доме.

Ранее в этом месяце Сенат и Палата представителей подавляющим большинством голосов приняли этот законопроект, устанавливающий политику Министерства обороны.

Оборонный бюджет на 2022 фискальный год предусматривает увеличение военных расходов примерно на 5 процентов по сравнению с прошлым годом. Итоговый документ стал результатом интенсивных переговоров между демократами и республиканцами, которые затянулись из-за споров по поводу политики в отношении Китая и России.

Закон предусматривает увеличение заработной платы военнослужащим на 2,7 процента и увеличение закупок самолетов и кораблей. В документе также излагается стратегия борьбы с геополитическими угрозами, особенно со стороны России и Китая.

Кроме того, предусмотрено выделение 300 миллионов долларов в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины, 4 миллиардов долларов в рамках Европейской оборонной инициативы и 150 миллионов долларов для сотрудничества в сфере безопасности в странах Балтии.

Законопроект также предусматривает выделение 7,1 миллиарда долларов на Инициативу по сдерживанию в Тихоокеанском регионе. Кроме того, документ включает заявление Конгресса в поддержку обороны Тайваня, а также запрет на закупку товаров, произведенных с использованием принудительного труда в китайском регионе Синьцзян.

В документе содержится также положение о создании комиссии из 16 членов для анализа военной кампании в Афганистане, завершившейся в августе. (Голос Америки)