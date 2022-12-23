Президент США Джо Байден в пятницу подписал оборонный бюджет страны на 2023 финансовый год объемом порядка $850 млрд. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Сегодня я подписал закон… об ассигнованиях на национальную оборону на 2023 финансовый год», — говорится в заявлении Байдена.

Оборонный бюджет увеличивает ассигнования до рекордных $847,3 млрд с $778 млрд в прошлом году. Десять миллиардов долларов выделяются на военную помощь Тайваню, 800 млн — Украине. Еще шесть миллиардов долларов пойдут на сдерживание России в Европе.

Многостраничный документ предписывает добиваться исключения России из ряда международных организаций, в том числе G20, вводить санкции за участие в золотовалютных операциях с РФ, запрещает обмениваться с российской стороной информацией о противоракетной обороне.

Ранее стало известно, что в проекте бюджета США на 2023 год предусмотрено выделение почти $798 млрд, что на 10% больше, чем в 2022 году.

В сравнении с уходящим годом оборонные расходы вырастут на $69 млрд. (gazeta.ru)