О том, как Палата надзора финансовых рынков парализовала Нахчыван

Под занавес прошлой недели произошло курьезное событие. Палата надзора финансовых рынков ограничила лицензию Государственной страховой коммерческой компании «Азерсыгорта» в части услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО). В результате этого начались проблемы в Нахчыванской АР, где «Азерсыгорта» — единственный поставщик услуг ОСАГО.

На сайте Палаты надзора это решение объясняется тем, что «Азерсыгорта» нарушила закон «О страховой деятельности» при заключении контрактов по ОСАГО. О подробностях этих событий # рассказал финансовый аналитик Акрам Гасанов. По данным собеседника, самое интересное происходило дальше: в тот же день 17 мая компания выступила в прессе и сказала, что Палата это ограничение устранила, но через некоторое время последовало очередное выступление страховщика, сообщившего, что ограничение остается в силе. В итоге этих взаимоисключающих сообщений все же выяснилось, что ограничение лицензии действует.

«Возникает вопрос о причинах удивительного поворота. Что происходило на самом деле? Надо сказать, что в последнее время участились «игры» Палаты надзора с лицензиями. Структура то ограничивает лицензии, то уже через некоторое время устраняет собственные ограничения. К примеру, предпоследний такой случай произошел 13 апреля сего года с СК «Атешгях» и тоже в плане ограничений деятельности компании по ОСАГО. Уже 29 апреля Палата данное решение отменила. Что опроизошло за 16 дней — известно одному Богу, Палате и самой компании «Атешгях»».

Собеседник выразил надежду, что правоохранительные органы разберутся в вопросе: «Почему Палата превратила лицензирование в игрушку, возможно, это делается не бескорыстно. Что касается «Азерсыгорта», утром Палата надзора заявляет, что ограничила лицензию, а через пару часов выступает компания с тем, что ограничение устранили. Что произошло через пару часов, неизвестно. Но давайте разберемся, ограничена или нет лицензия?»

На сайте компании этот вид деятельности по-прежнему как активный, то же самое можно увидеть на сайте Бюро обязательного страхования. Компания и бюро указывают, что «Азерсыгорта» продолжает осуществлять обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. Как же так? Неужели они не считаются с решением Палаты надзора?

«Выяснилось, что в Нахчыванской автономной республике «Азерсыгорта» действительно продолжает осуществлять этот вид деятельности, — сообщил Гасанов. — Проблема в том, что в Нахчыване «Азсыгорта» единственная страховая компания, которая осуществляет обязательные виды страхования, в том числе по ОСАГО. И понятно, что как только в пятницу утром запретили этой компании данный вид деятельности, весь автотранспорт, автомобильный рынок Нахчывана был парализован. Решением Палаты вся система «Азерсыгорта» перестала работать.

«Понятно, что жители Нахчывана часто выезжают в Турцию и Иран. И вот их не пропускают уже на таможне без обязательного страхования, система парализована. Таможенники заходят в эту систему, а она не работает — невозможно выдавать доверенности, невозможно заключать сделки по купле-продаже, нет страховки автомобиля. Весь Нахчыван встал. Пришлось Палате пойти на попятную — свое решение об ограничении лицензии компании «Азерсыгорта», она, конечно, не отозвала во избежание чрезмерной курьезности ситуации, но позволила компании в Нахчыване этот вид страхования осуществлять, видимо, получив оттуда внушение. Мол, что это вообще такое?», — по данным Гасанова, решение Палаты надзора разрешить филиалам продолжать эту деятельность при ограниченной лицензии самой компании вовсе незаконно.

По мнению эксперта, описанные обстоятельства объясняют причины противоречивых заявлений. Когда «Азерсыгорта» разрешили оказывать услуги по ОСАГО в Нахчыване, компания выступила в прессе с тем, что ограничения отменили. Однако Палата настояла на своем неформальном разрешении этой деятельности только в Нахчыване, и компания сделала опровержение.

«Понятно, что через несколько дней Палата снова восстановит лицензию в полном объеме, но переждет, чтобы странность этих действий не была слишком очевидной. На этот раз ее игра со страховой компанией не прошла, благодаря вмешательству из Нахчывана, и этот вопрос еще будут анализировать правоохранительные органы, но не это главное. Главное, этот случай обнажил уровень структуры, ведь там даже не понимают, что происходит на страховом рынке, не ведают, что в Нахчыване одна такая страховая компания. Представьте себе, что они не понимают последствий, а венцом курьеза стало разрешение филиалу осуществлять деятельность, которая не позволена самой компании», — по данным Гасанова, компромисс, на который пошла Палата, чтобы скрыть нелицеприятную ситуацию, приведет к незаконным последствиям. Ведь по сути услуги филиалов «Азерсыгорта» в Нахчыване незаконны.