Двери всех 10 станций ереванского метро в среду, 27 июля, с раннего утра были закрыты из-за забастовки машинистов, передает Armenia Today.

Сообщается, что с 06:00 утра машинисты начали забастовку, требуя повышения зарплаты. Администрация метрополитена провела переговоры, рассчитывая, что машинисты немедленно вернутся к выполнению своих рабочих обязанностей.

В результате переговоров между администрацией метрополитена и бастующими машинистами, с 09:30 работа ереванского метрополитена была восстановлена.