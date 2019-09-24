Новые акции в Тбилиси

Вслед за летней митинговой активностью в столице Грузии наступило было затишье, однако на днях Тбилиси вновь охватили акции протеста — одни недовольные выступили против президента Грузии Саломе Зурабишвили из-за ее актов помилования, а другие — против основателя правящей партии Бидзины Иванишвили из-за утверждения Георгия Гахарии на посту премьер-министра.

Одна акция собралась у резиденции президента, которая в августе по случаю Дня Успения Пресвятой Богородицы помиловала 34 осужденных. Выяснилось, что трое из них отбывали наказание за убийства, а один был в розыске. На улице Атонели собрались члены и активисты бывшей правящей партии «Единое национальное движение».

«Мы имеем дело с коррупцией, которая царит в администрации президента, и с тем, что она выполняет заказ только одного человека — Бидзины Иванишвили. То, что власти начали расследование, говорит о том, что они находятся в крайне тяжелом положении из-за женщины, которую они называют президентом Грузии», — заявил на акции член «Нацдвижения» Заал Удумашвили.

Второй митинг, перед парламентом Грузии, провело молодежное движение «Стыдно». По их словам, правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия» вместо того, чтобы отстранить Гахарию от должности главы МВД, решила повысить его — до премьера. Молодежь и поддерживающие ее оппозиционеры обвиняют Гахарию в том, что полиция проявила жестокость во время разгона акции 20-21 июня.

Напомним, начавшаяся вечером 20 июня антироссийская акция ближе к полночи переросла в беспорядки и антиправительственные выступления. Протестующие пытались ворваться в парламент, а полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. Два человека потеряли глаза после попадания резиновых пуль.

К движению «Стыдно» присоединились также представители партии «Европейская Грузия — движение за свободу», а также часть из тех, кто митинговали у резиденции президента.

«Сегодня наша задача не допустить продолжения власти Иванишвили после парламентских выборов 2020 года… Иванишвили и «Грузинская мечта» должны вынести урок, что противостоянием с молодежью можно только проиграть», — сказал активист Нодар Рухадзе.

Малочисленными эти выступления не назвать. Например, на проспекте Руставели собрались более тысячи человек, которые перекрыли проезжую часть. С трибун выступали гражданские активисты, политики давали комментарии СМИ.

Любопытно, конечно, почему именно люди решили выступить против назначения премьером главы МВД. Возможно, это память о жестких методах разгона всевозможных акций, которыми отличился ранее Гахария. А может и что-то другое. Дело в том, что все прежние премьеры при Бидзине Иванишвили исполняли лишь его волю. Вопрос в том, не способен ли Гахария претендовать на что-то большее? И насколько правы те, кто созвали акцию с осуждением действий президента Зурабишвили по помилованию заключенных? И, наконец, в целом, не следует ли считать эти акции признаками начинающейся предвыборной борьбы в преддверии парламентских выборов в следующем году?

Свои комментарии по этому поводу дал «Зеркалу» политаналитик Кавказского Института Стратегических Исследований Гела Васадзе.

— Для выступлений против назначения Гахарии есть много причин. Потому что Гахарию считают «человеком Москвы», потому что он несет политическую ответственность за непропорциональное применение силы полицией в «ночь Гаврилова» 20 июня, потому что именно его отставки требовали протестующие на акциях у парламента, которые проходили в нон-стоп режиме с 20 июня. Так что причин более чем достаточно.

Может ли Гахария претендовать на что-то большее? Может, и что-то большее — это стать Иванишвили, то есть получить реальную власть в стране. И если Гахария и вправду «человек Москвы», именно это он и будет делать.

И президент Зурабишвили действительно провела помилование. Причем она так помиловала, что даже представители власти ее осудили. Правда, тут непонятно, за что осудили — то ли за помилование, то ли по результатам визита во Францию и разговоров с Макроном, которые могли не понравиться Иванишвили.

И да, приходится констатировать, что у нас начался новый политический год и каникул уже не будет, — заключил Гела Васадзе.