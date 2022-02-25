В Тбилиси несколько тысяч человек требуют отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили из-за его позиции по украинскому вопросу, пишет агентство «Новости-Грузия».

Ранее сегодня Гарибашвили объявил, что Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада, введенным против России после начала военной операции в Украине. Одновременно премьер исключил, что полетит в Киев, чтобы выразить поддержку украинскому народу.

«Уходи, уходи», — скандируют демонстранты, собравшиеся у канцелярии правительства Грузии.

Призывы к отставке чередуются с лозунгами в поддержку Украины.

К митингу присоединились общественные деятели, политики, активисты и рядовые граждане. Инициатором проведения акции выступила партия «Дроа», а позже идею поддержали и другие оппозиционные силы.

Протестующие не собираются расходиться, требуя, чтобы Гарибашвили встретился с ними и сделал дополнительные разъяснения. На месте мобилизована полиция. До сих пор каких-либо инцидентов зафиксировано не было.

Сегодня акции в поддержку Украины проходят и в других городах Грузии. Граждане собрались в Батуми, Кутаиси и Зугдиди.