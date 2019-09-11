Нигяр Нариманбекова: Мои поклонники смогут путешествовать вместе со мной по Парижу…

Известный азербайджанский художник Нигяр Нариманбекова создала новый проект – теперь мастер живописи пробует себя в качестве влогера и знакомит своих подписчиков со всеми тонкостями путешествия по Парижу, открывая мир столицы Франции в совершенно новом, малоизвестном для туристов взгляде.

Свой канал на YouTube художник озаглавила как «Нигяр ТВ», а готовить интересные репортажи ей помогает сын Бейбуд Мустафаев.

Влог Нариманбековой сразу же нашел отклик среди поклонников ее творчества, многочисленных travel блогеров и любителей путешествий.

Художник уже долгие годы живет на два города — Баку и Париж.

«В основном я нахожусь в Париже, здесь у меня протекает моя творческая жизнь, я пишу картины, делаю выставки, здесь у меня много грандиозных арт-проектов, знаковых выставок в самых лучших выставочных залах Франции. В Париже я завоевала множество призов и дипломов, имею огромное признание, успех и любовь публики. Но каждое лето я непременно провожу в Баку, на берегу нашего любимого моря, в кругу близких и родных людей. Я подпитываюсь апшеронским солнцем, воздухом, ароматами невероятного города ветров, чаек, мугама, поэзии и музыки. Вернувшись в Париж, я воплощаю все свои эмоции на холсте, создавая коктейль из азербайджанских сказок и легенд и перемешивая все это с французскими тончайшими градациями цвета и тонкостью парижского колорита атмосферности, таинственности и магическим волшебством», — говорит Н.Нариманбекова в интервью #.

Художник, в чьих жилах течет и французская и азербайджанская кровь, на протяжении многих лет создает свои картины синтезируя и смешивая на полотнах краски и ароматы Франции и Азербайджана, что, по ее собственному признанию, происходит абсолютно непроизвольно.

О том, как пришла идея создать видеоблог, Нариманбекова рассказывает #:

«Я очень люблю Францию, ведь моя бабушка француженка Ирма Лярудэ с детства привила мне обожание и любовь к этой сказочной стране, читая мне французские сказки и напевая колыбельные на этом волшебном языке.

Я давно хотела поделиться своей любовью к Франции со своими азербайджанскими друзьями, идея зрела давно, ведь у меня большое количество друзей и подписчиков на фейсбуке и в инстаграмме, которые любят мое творчество и интересуются моей жизнью в Париже.

Именно для них я и придумала и создала на YouTube свой канал «Нигяр ТВ». Здесь мои поклонники смогут путешествовать вместе со мной по Парижу, посещать музеи и выставки, потрясающие рестораны, следить за модой, открывая для себя модные новинки в самых лучших бутиках города».

При этом, художник подчеркнула, что она хочет открыть для друзей не туристический Париж, а Париж который знает и любит она сама:

«Поэтому я буду показывать мои любимые кафешки, магазинчики, улочки, которые не может увидеть ни один турист. Это будет интересно и полезно как для тех, кто мечтает и не может приехать в Париж, кто скучает и любит этот город, так и для тех, кто собирается его посетить. Я помогу всем увидеть и открыть для себя этот мной любимый и неизведанный для простого путешественника город сказки и мечты. Всех приглашаю подписаться на мой канал Nigar Narimanbekoff, чтобы вместе открывать для себя прекрасный, волшебный город любви Париж».

Нариманбекова рассказала, что планирует уделять своему каналу все свободное от творчества время. Помимо этого, она намерена знакомить подписчиков своего канала с собственной поэзией:

«Я пишу стихи с детства, и это еще одна грань моего таланта. Помогать мне в развитии канала будет мой сын Бейбут Мустафаев. Он живет и работает в Париже, и в свободное от дел время совершает со мной путешествия…», — заявила художник.

Нигяр Нариманбекова – дочь народного художника Азербайджана Видади Нариманбекова. Она единственный в Азербайджане художник, награжденный Национальной федерацией культуры Франции высшей наградой знаменитого «Осеннего Салона независимых художников Франции» — «Золотое полотно Салона».