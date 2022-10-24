В Париже в музейном комплексе Carrousel du Louvre открылся 30- ый юбилейный салон современного искусства Art Shopping Paris 2022, сообщает #.

На салоне известный азербайджанский художник Нигяр Наниманбекова представила галлерею Asiya & Nigar Art Gallery, которая экспонировала картины азербайджанских художниц из разных стран мира- Азербайджана, США, Германии и Франции.

«Наш павильон вызвал огромный интерес у парижской публики, французской художественной элиты и туристов, посетивших этот потрясающий Арт проект. Стоит отметить, что Art Shopping невероятно престижный Арт фестиваль современного искусства, на котором представлены замечательные художники со всего мира. И я особенно горда тем что мой павильон представил прекрасные работы азербайджанских художниц. Публику впечатлил особый яркий колорит, необычность композиции, современные тенденции и философское звучание наших картин. Хочется отдельно отметить художников, представленных на нашем стенде — Лала Гусейнова, Марина Окампо, Тарана Рагимова, Марта Рамазан, Север Маммадова, Лейла Гурбанова, Фарах Гаджизаде, Нармин Пашазаде, Нурай Худиева, Афруз Рагимова. Также в нашем павильоне были представлены моя графика и новый цикл моих живописных картин. Невероятный ажиотаж и аншлаг сопровождал вернисаж Салона, очередь на Art Shopping тянулась через весь музейный комплекс Musee du Louvre!», — рассказала Нариманбекова в интервью #.