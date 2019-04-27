Нигяр Арпадараи: «Для нас самое главное это безопасность!»

Глава Департамента маркетинга и коммуникаций Baku City Circuit Нигяр Арпадараи на своей странице в соцсети Fcebook высказалась по поводу происшествия на бакинском треке.

Как сообщает #, в результате инцидента был поврежден болид команды Williams, которым управлял дебютант Ф1 Джордж Расселл:

«На нашем треке, во время сессии свободных заездов первого дня вследствие незакрепленной крышки люка один из болидов получил повреждение. В обществе были озвучены различные мнения и теории, поэтому я бы хотела поделиться своими мыслями.

Для нас самое главное это безопасность!

Мы со всей серьезностью подходим к данному вопросу, поэтому был проверен весь трек. Наряду с этим мы снова проконтролировали все процессы, а также принимаем все необходимые меры, чтобы данное происшествие не повторилось», — написала Н.Арпадараи.

Она также отметила, что ввиду особенности городских треков, они часто бывают непредсказуемыми:

«Это является особенностью проведения соревнований F1 в густонаселенном городе. Именно это делает городские треки интересными и запоминающимися. Люди, хорошо знакомые с соревнованиями F1 знают, что такие вещи постоянно происходят на городских треках.

Похожие случаи произошли в 2010 и 2016 годах в Монако, в 2012 году в Шанхае, а также в 2017 году в Монако в Малайзии.

Например, в Малайзии пилот команды Haas повредил болид, когда проезжал над люком дренажной системы. И эти случаи происходили даже в финальной стадии соревнований, а не во время тестовых заездов, как на треке в Баку. Тестовые заезды проводятся именно для того, чтобы пилоты смогли познакомиться с треком, а также продумать все моменты, которые могут появиться до основных соревнований.

Безусловно, мы в качестве организаторов должны подготовиться заранее и сдать трек в эксплуатацию. F1 является игрой, конкуренцией, и поверьте, что наши соревнование одни из самых любимых среди 20 стран, где проводятся соревнования F1.

Этим надо гордиться!

Дождемся соревнований и пожелаем, чтобы в нашем грандиозном Баку состоялись очередные грандиозные соревнования», — заключила свою мысль глава Департамента маркетинга и коммуникаций Baku City Circuit.

Отметим, что инцидент с пилотом Williams произошел на 13-ой минуте гонки на трассе рядом с парком «Сахиль». При эвакуации болида подъемник задел рекламный мост, ввиду чего болид пришлось перегружать на другой эвакуатор.

После этого FIA объявили, что сессия останавливается, и будут проверены все триста люков на треке.

Сам пилот сохраняет оптимизм и рассчитывает снова выйти на трек уже сегодня.

«Трассы Формулы 1 строятся в соответствии с высочайшими стандартами, а организаторы этапа всегда прилагают максимум усилий, чтобы все прошло гладко. Это просто неудачное стечение обстоятельств», — заявил Джордж Расселл.

Редакция