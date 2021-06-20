Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции с французским президентом Эмманюэлем Макроном заявила, что Европейский Союз, как и Соединенные Штаты, должен вести диалог с Россией несмотря на все сложности.

«Мы должны констатировать, что мы все подвергаемся гибридным нападениям, но, с другой стороны, мы сильно заинтересованы в безопасности и стабильности в ЕС, так что мы будем оставаться в диалоге с Россией, как бы сложно это ни было», — сказала она.

По мнению канцлера, если президент Соединенных Штатов Джо Байден встречается и поддерживает открытый диалог с российским коллегой Владимиром Путиным, то и европейской стороне необходимо это сделать, передает ТАСС.

«Только посредством диалога можно выразить взаимные позиции, и в свете ситуации на Украине мы знаем, что только переговоры в минском формате вообще предлагают возможность продвинуться хотя бы на миллиметр вперед», — подчеркнула Меркель.

Таким образом, можно констатировать, что в целом политика ЕС по отношению к путинской России в обозримом будущем существенных изменений не претерпит. Интересно, можно ли считать эту линию внешней политики правильной? И нет никакого иного выхода кроме как пытаться и дальше договариваться с Путиным полюбовно по любым вопросам? Но продуктивно ли это? Ведь весь предыдущий опыт вроде бы показывает, что этот человек воспринимает любую готовность к диалогу без параллельной демонстрации силы как «беззубость», проявление слабости, и продолжает гнуть свою линию на выстраивание отношений с окружающим миром так, как это кажется правильным ему. Существует ли какая-то реальная альтернатива тому поведению в отношении Кремля, которое демонстрируют лидеры Европы Меркель и Макрон?

На эти вопросы # ответил известный российский политолог, руководитель Центра исследований постиндустриального общества, доктор экономических наук, политик, социолог Владислав Иноземцев:

— Недавнее заявление Макрона и Меркель, конечно, отражает изменение в отношении западных политиков к России после встречи Путина и Байдена в Женеве. Путин стал более рукопожатным и диалог с ним будет идти, конечно, гораздо более интенсивно.

В то же время надо понимать, что Франция и Германия были и остаются двумя наиболее последовательными сторонниками сотрудничества с Россией в Европе. Германия заинтересована в покупке энергоносителей из Российской Федерации и в поставке своих товаров туда, Франция всегда считалась на европейском континенте одним из самых последовательных сторонников диалога с Советским Союзом и Россией. Поэтому такое их нынешнее отношение не вызывает особого удивления. То есть, в данном случае я не могу сказать, что сотрудничество начнет очень резко усиливаться, но, так или иначе, возможности для него существуют.

В целом, если говорить о ситуации в отношениях между Россией и Западом, я бы сказал, что она напоминает попытки затолкать огромный камень в гору – известный мифический сюжет.

И здесь есть два варианта: либо вы заталкиваете этот камень в гору, и сбрасываете его с вершины, то есть, вводите очень мощные санкции – нефтегазовые, финансовые, гуманитарные и так далее, либо вы перестаете заниматься этой бессмыслицей и оставляете камень в покое. Это значит, что вы устанавливаете с Россией отношения, конечно, не партнерские, но такого — спокойного взаимовыгодного сотрудничества, прежде всего экономического, и перестаёте говорить о санкциях, о принуждении к решению проблем в Украине, о правах человека, и о подобного рода вопросах.

То есть, в данном случае самое неправильное, на мой взгляд, это именно попытки катить камень, который всё время срывается. То есть, либо их надо прекратить, либо их надо довести до конца.