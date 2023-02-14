Победительница песенного конкурса «Евровидение- 2011» Нигяр Джамал отправилась в Москву.

Как сообщает #, певица поехала в Россию по приглашению своего коллеги, певца и также триумфатора евросонга Димы Билана, с которым она в свое время записала дуэт «Обними меня». Эта песня в 2012 году стала победителем в номинации «Лучший дуэт года в России» на телевизионной премии «МузТв». Спустя 5 лет полюбившийся дуэт прозвучал на фестивале «ЖАРА» в Баку.

Именно этот хит Нигяр и Дима исполнят на его сольном концерте 14-15 февраля в Crocus City Hall.

Билан даст два грандиозных сольника по случаю 25-летия своей творческой деятельности.

По прибытии в Москву Нигяр ждал сюрприз — номер отеля, где остановилась певица, был увешан воздушными шарами с ее фотографиями и надписью «Добро пожаловать».