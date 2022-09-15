Депутат Государственной думы России Константин Затулин продолжает участие в лживой армянской пропаганде.

Об этом заявила депутат Милли Меджлиса Афет Гасанова, комментируя поздравления Затулина армянским сепаратистам в связи с так называемым «днем республики».

«Абсолютно недопустимо, чтобы депутат Государственной думы России предпринимал настолько глупый шаг, но если речь идет о Затулине, то не стоит удивляться, потому что общеизвестно, что он — инструмент в руках Армении и армянского лобби», — отметила она.

Депутат напомнила, что Затулин всегда отличался позицией, поддерживающей сепаратизм и оккупацию: «Для него не существует государственных интересов, понятий истины, справедливости, совести. Главное для него – это деньги, за которые он выполняет порученную армянами «работу». Еще задолго до того как стать членом Госдумы, Затулин был из тех, кто занимал враждебную позицию по отношению к Азербайджану».

По ее словам, баллотируясь в Госдуму, Затулин получил поддержку от армянской диаспоры региона, от которого выдвигал свою кандидатуру.

«Сейчас Затулин перешел все границы, поздравляя непризнанный, сепаратистский режим в качестве депутата Госдумы РФ, — сказала Гасанова.- Разве член Госдумы может поздравлять сепаратистский режим? Это наносит тень и на само Российское государство, поскольку Затулин представляет дело так, словно его государство поддерживает сепаратистов. Таким образом, Затулин за деньги совершает провокацию против своего государства».

По ее словам, Затулин как политик не понимает того, что его предвзятые шаги идут вразрез с государственной политикой России.

«Сегодня азербайджано-российские отношения развиваются по нарастающей, достигнув вершины стратегического взаимодействия. Но такие продажные политики как Затулин пытаются нанести ущерб этим отношениям», — сказала депутат, отметив, что российская сторона также должна выразить позицию по этому вопросу и дать действиям Затулина политическую оценку. (1news.az)