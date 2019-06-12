Незаслуженные звезды: стоит ли доверять классификации отечественных отелей?

Бронирование номера в отеле –важная часть планирования отдыха. Не хочется ошибиться с выбором, ведь во многом от этого зависит, насколько он будет комфортным. Выбирая отель, люди смотрят, как правило, на цену и на количество звезд, ведь по ним можно судить о том, какой уровень сервиса там будет.

В ближайшее время в нашей стране начнется процесс выдачи отелям классификационных звезд. Об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев.

Но всегда ли число звезд отеля, отражает реальное положение дел?

Председатель Ассоциации туризма Азербайджана ( AzTA) Нахид Багиров заявил # о том, что существует система присвоения звезд, которая принята во всем мире, и никаких новшеств тут изобретать не нужно. По его словам, звезды присваивают не в обязательном порядке, а добровольно, по желанию.

«Количество звезд в некоторых отелях не соответствует качеству их сервиса, и надеюсь, что в обозримом будущем это исправят. В этот раз классификация будет вестись совместно со специалистами Европейской ассоциации отелей»,–сказал эксперт.

Что касается цен в отелях, то, по словам Н.Багирова, они вполне приемлемы, особенно для иностранных туристов, учитывая курс маната по отношению к доллару США и евро.

«Номер в трехзвездочном отеле обойдется в 35-40 долларов, в пятизвездочном, в среднем, в 120 долларов. Койка в хостеле – 5-6 долларов. Это намного ниже, чем во многих других странах. Но есть и отрицательные моменты. Перед международными мероприятиями цены на номера в отелях резко вырастают. Это случилось, например, когда Азербайджан принимал финал Лиги Европы UEFA в мае этого года. Некоторые отели повысили цены аж в 10 раз, это не укладывается ни в какие рамки. Кафе, кстати, тоже пользуются ситуацией, и требуют депозит на человека 30 манатов. Это никуда не годится, должна быть какая-то грань»

На взгляд эксперта, должен быть регулятор ценовой политики, по крайней мере, на период мероприятий международного формата. Азербайджан – пока не является известным во всем мире туристическим направлением, и мы должны привлекать туристов, а не отпугивать их, говорит Н.Багиров. Масштабные международные мероприятия – возможность прорекламировать нашу страну, она должна запомниться с хорошей стороны, а не дороговизной.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев рассказал # о том, что изучил нормативы, согласно которым отелям присваивается то или иное количество звезд. По его словам, в некоторых отелях упущены из виду какие-то вещи, например, нет рожка и щетки для обуви. Но в целом они соответствуют полученному рейтингу, и речь, как говорит эксперт, не только о столице, но и о регионах страны. Н.Агаев подчеркнул, что в получении определенного числа звезд имеет значение абсолютно все, в частности, какой завтрак подают в отеле.

«В пятизвездочном отеле должно быть минимум два вида каши, кофе должен быть с молоком и без – на выбор и т.д. Важно, сколько раз меняют белье в номерах, сколько полотенец кладут в ванной комнате»,–сказал он.

По его словам, цена в отечественных отелях обычно соответствует качеству, и он не согласен с мнением о, что стоимость проживания завышена. Хотя, Н.Агаев признал, что в некоторых, так называемых элитных отелях, все же несколько дороже, чем должно бы быть. Но там есть все для комфортного отдыха — бассейны, спортивные тренажеры, развлекательная программа.

«Радует, что стало больше отелей, рассчитанных на средний класс. А вот новые пятизвездочные отели не строят уже где-то год- полтора. Появилось и больше хостелов, популярных у студентов. Многие отдыхающие предпочитают отелям квартиры. Там можно попросить хозяйку приготовить домашней еды или готовить самим».

Н.Агаев заявил, что количество мест в отелях ограничено, и не превышает 40 тысяч. В стране же есть необходимость в 100 тысячах койко-мест. Порядка 60 тысяч отдыхающих остаются на квартирах.

Вице-президент Федерации профсоюзов Азербайджана «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов считает, что многие отели получают свои звезды незаслуженно, и за счет этих самых звезд они повышают цену на проживание.

«Звезды должны давать специалисты, тщательно все изучив, каждую мелочь в отеле — есть ли шампунь, гель для душа, банные принадлежности, насколько чисто в номерах, нет ли неприятного запаха и пр. Как-то к нам приезжали гости из другой страны и остановились в 4-х звездочном отеле. Спрашиваю на следующий день, как им номер. Жалуются, мол, дверь в душевую плохо открывается, вонь, недостаточно полотенец. В номере не было даже стакана для воды. С едой тоже беда — заказали гости манную кашу на завтрак, а им принесли рисовую. На ужин заказали бастурму, им принесли рыбу в фольге. На мой вопрос, почему это не то, что гости заказали, мне ответили: «Ничего, пусть едят, что принесли». Местное население к такому сервису, точнее, к его отсутствию, уже в какой-то мере привыкло. А иностранцев подобное шокирует, разве они захотят приехать в этот отель еще раз?»–задается вопросом вице-президент «Хидмет-иш».

По его словам, количество туристов, приезжающих в нашу страну, уменьшилось. Арабы стали приезжать реже. Как говорит Дж.Исмаилов, некоторые отели стали отказывать им в проживании, и те сейчас меняют туристическое направление.

«На сегодняшний день делается ставка на туристов из Китая и Индии. Важно не просто привлечь туристов, но и удержать их, чтобы они приезжали снова и снова. Чтобы развивался туризм, нужна, в частности, порядочность тех, кто руководит отелями. А у них на уме лишь одно — как содрать с приезжающих побольше денег. Персонал в отелях слабо подготовлен. У нас есть учреждения, которые должны заниматься подготовкой таких кадров. Мы также предложили свои услуги в этом вопросе, но работодатели в этом не заинтересованы. Они платят копейки, и знают, что в данной сфере наблюдается текучесть кадров»,– сказал он.

По мнению Дж.Исмаилова, нужно строить больше гостиниц, чтобы между ними была конкуренция. Также необходимо, чтобы в отелях предлагали экскурсии для отдыхающих.

«Сейчас в некоторых отелях предлагают катание по озеру, на лошадях, экологические маршруты, но не везде, и таких экскурсий мало. А ведь туристы приезжают как раз за впечатлениями и развлечениями. Надо сделать туристический рынок привлекательным, если турист увидит, что тут хорошо и недорого, он приедет опять и другим расскажет о том, как хорошо отдыхать в Азербайджане»,– считает эксперт.

Что касается стоимости проживания в отелях, то, по его словам, в Азербайджане она дороже, чем в той же Грузии. Потому 600-700 тысяч азербайджанцев ежегодно едут на отдых в эту соседнюю страну. И туристы из других стран все чаще выбирают Грузию.

«Даже главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил недовольство по поводу дороговизны номеров в бакинских отелях. Можно, конечно, остановиться на квартире, и найти весьма дешевый вариант , но,–как говорит Дж.Исмаилов,– не все знают о том, где недорого снять жилье».