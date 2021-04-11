Опасность «нового Глейвица»: почему словам Кремля не стоит доверять?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил возможность войны с Украиной, несмотря на жесткие заявления, которые в последнее время делает Москва. «Конечно, никто не собирается двигаться к войне и вообще никто не приемлет возможность такой войны», — сказал Песков в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» (ВГТРК).

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что «также никто не приемлет возможность гражданской войны на Украине». «Россия никогда не была участницей этого конфликта. Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны», — сказал представитель Кремля. Господин Песков, мягко говоря, лукавит.

Начнем с того, что буквально на днях мы слышали совсем иные речи от другого кремлевского чиновника. «Начало Киевом боевых действий в Донбассе может вынудить Россию встать на защиту своих граждан и стать «началом конца Украины», — утверждал заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак. Более того, он перешел к конкретным угрозам.

«Начало боевых действий — это начало конца Украины. Это самострел, выстрел себе не в ногу, а в висок», — сказал Козак, добавив, что к развалу Украины приведет и ее вступление в НАТО. Самое забавное, что этот же Козак заверил, что власти России не заинтересованы в ограничении суверенитета Украины или отторжении ее территории. По его словам, Россию интересует лишь защита своих граждан и соседство со стабильным и дружественным государством.

Очевидна разница в смысле высказываний Пескова и Козака. Один играет «голубя», другой «ястреба». При этом, оба открыто спекулируют темой «русскоговорящих» в Украине. Совершенно очевидно, что это провокационная политика Кремля, заставляющая в каждой из стран мира смотреть на русскоговорящих граждан своей страны, как на потенциальный «объект защиты» со стороны РФ. Такой же «защиты», как та, что имеет место в Донбассе, где одних граждан Украины «защищают» от других российскими танками, военнослужащими. Какое отношение к такой провокации Кремля будет в разных странах мира, думаю, добавлять не стоит.

Не стоит, как мне кажется, широко рассуждать и о том, каково будет отношение к России после того, как она, аннексировала украинский Крым, открыто указывает официальному Киеву, какую внешнюю политику ему проводить. Это не просто абсурд, это просто хамство. Никогда Украина не указывала России, как ей развивать отношения с США, Китаем, с НАТО. Но вот Россия всегда открыто угрожает всем странам бывшего СССР, которые заявляют о планах по вступлению в НАТО.

Так было и с Грузией, против которой Россия развязала войну в августе 2008 года. Так происходит и с Украиной, у которой РФ аннексировала Крым и, на территории которой, в Донбассе, РФ поддерживает сепаратистов и террористов. Все рассуждения Пескова о том, что «Россия никогда не была участницей этого конфликта» — ложь. Вынужден, не впервые уже, напомнить про то, что 17 июля 2014 года, когда авиалайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам—Куала-Лумпур, примерно через 2 часа и 49 минут после взлета был поражен ракетой серии 9М38, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».

Данный «Бук» принадлежал 53-й бригаде ПВО ВС России и был доставлен на Украину из России в день катастрофы, а после запуска ракеты, сбившей самолет, был возвращен обратно на российскую территорию. Одной этой информации, одного этого факта достаточно, чтобы понять, насколько лживы утверждения господина Пескова. Кроме того, нужно вспомнить и заявления украинской стороны о том, что в действительности 1-й и 2-й армейские корпуса, созданные так называемыми «ДНР» и «ЛНР», являются классическими российскими подразделениями, сформированными по штатам и уставам вооруженных сил РФ. В Киеве не раз указывали на то, что оба корпуса входят в состав 8-й армии и оттуда получают вооружение, боеприпасы, горюче-смазочные материалы, продовольствие. Но и это еще не все.

На очень важный и показательный, понятный в том числе и в Азербайджане момент, указал на своей странице в Фейсбук украинский военный и политический эксперт Александр Коваленко. Он напомнил, что в январе 2021 года в оккупированный Донецк прибыла российская делегация из ТОП пропагандистов в составе Маргариты Симоньян, Тиграна Кеосаяна и Романа Бабаяна для участия в пропагандистском форуме оккупантов «Русский Донбасс». В ходе этого форума известная пропагандистка призвала Россию включить в свой состав Донбасс. Совершенно очевидно, что без санкции со стороны Кремля эта троица никогда не действует.

Увы, по непонятной лично для меня причине, в нашей стране до сих пор функционирует симоняновский «Спутник». Более того, в различных отечественных СМИ работают совершенно открытые сторонники «русского мира». Они открыто пиарят в социальных сетях антиукраинскую, пророссийскую позицию по конфликту в Донбассе, у них во френдах есть огромное число троллей и ботов, продвигающих именно такую позицию. Чем все это, чисто теоретически, может быть чревато для Азербайджана, добавлять излишне.

Но вернемся к Донбассу. Как справедливо напоминает А.Коваленко, Донбасс — это регион, охватывающий в Украине полностью Донецкую и Луганскую области и частично Днепропетровскую область. В свою очередь, оккупированные территории, называемые «ЛНР» и «ДНР», занимают менее 50% от Луганской и Донецкой областей. То есть, фактически Маргарита Симоньян призывала к оккупации новых территорий Украины.

«А уже в марте на оккупированную часть Донбасса отправляется российская журналистка Дарья Асламова, представляющая издание «Комсомольская правда». И здесь следует отметить, что «Комсомольская правда» находится под управлением МО РФ и является одной из многих информационных площадок, осуществляющих свою деятельность в интересах данной силовой структуры. Сама же Дарья Асламова не просто журналистка, она в ряде стран официально признанная шпионка российских силовых структур. Например, в Украину ей въезд запрещён. Аналогично и в Турцию, где она признана шпионом военной разведки РФ», — указывает А.Коваленко.

Он напоминает о том, что в 2020 году она освещала конфликт в Нагорном Карабахе, делая постановочные репортажи об обстрелах азербайджанской реактивной артиллерией населенных пунктов и рассказывая прочие душещипательные истории про азербайджанских «фашистов». Добавлю, что и в первую карабахскую войну Д.Асламова информационно, и не только, ублажала армянских оккупантов. Так что, нам понятна ее истинная миссия.

Как понятна нам и миссия иных российских пропагандистов. И в этой связи интересна информация А.Коваленко о том, что с 10 апреля в оккупированный Донецк заехали сразу двое так называемых журналистов, которых смело можно называть не военными корреспондентами, а военными преступниками – Дмитрий Стешин и Семён Пегов.

«Эти пропагандисты известны не только своими самыми дерзкими фейками, но и тем, что они осуществляли преступную деятельность, выполняя во время конфликтов функции, совершенно не связанные с профессией журналиста. В период с 2014 по 2015 годы Дмитрий Стешин и другой российский «военкор» Александр Коц занимались не только тиражированием лживых сюжетов о войне на Донбассе, но и выполняли роль наводчиков для артиллерии. Со временем за ними пошла дурная слава, ведь любой населённый пункт, куда заезжали Дмитрий Стешин и Александр Коц, потом оказывался под артиллерийским ударом, после чего эти «журналисты» тут же оказывались на месте обстрела и, снимая разрушения и трупы, во всём обвиняли ВСУ. Хотя, практически всегда направление прилета было со стороны оккупационных войск», — указывает украинский эксперт.

Он напоминает, что в 2014 году Дмитрий Стешин и Александр Коц лично принимали участие в допросе захваченных офицеров «Альфы» СБУ в Славянске, что и близко не вяжется с журналистской деятельностью. А еще он указывает на то, что некоторое время спустя было озвучено, что Александр Коц является действующим офицером ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ).

«Что же до Семёна Пегова, то сравнительно недавно этот распространитель фейков и лживых сюжетов вместе с Александром Коцем освещали конфликт в Нагорном Карабахе. Практически каждый сюжет этого тандема требовал развенчания, поскольку содержал информацию лживую, либо манипулятивного характера», — напоминает А.Коваленко. И это тоже правда.

Так что, Россия ну никак не может называть себя сторонним наблюдателем в этом конфликте. Она — совершенно откровенная сторона конфликта, она его инициатор, вдохновитель, спонсор. И она всегда готова к осуществлению военного вторжения в Украину под липовым предлогом, обвинив при этом в нем саму же Украину. Как это уже сделал Козак. Как это вполне могут сделать все эти российские пропагандисты от Симоньян до Асламовой, от Пегова до Коца. Благо, история кишит примерами такого рода провокаций. Достаточно вспомнить инсценировку нападения Польши на немецкую радиостанцию в городе Глайвиц (ныне Гливице), проведённую СС 31 августа 1939 года в рамках широкомасштабной «операции Гиммлер» с целью создания повода для нападения Германии на Польшу.