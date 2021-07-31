В турецком Бодруме эвакуировали постояльцев трех пятизвездочных отелей из соображений безопасности из-за лесных пожаров. Об этом в субботу, 31 июля, заявил источник в правоохранительных органах страны.

«Сегодня вспыхнул новый пожар в районе Умурча в Бодруме где-то в 12:40 (совпадает с мск), затем он дошел до района Ичмелер. Из соображений безопасности при содействии сотрудников жандармерии были эвакуированы постояльцы трех пятизвездочных отелей», — рассказал источник ТАСС.

Отмечается, что на месте бедствия ведутся работы по борьбе с пожаром, на данный момент угрозы для местных жителей или туристов нет.

Информация о нахождении россиян среди эвакуированных постояльцев не уточняется.

29 июля около сотни российских туристов вместе с другими иностранцами и частью персонала эвакуировались из отеля Titanik Deluxe Bodrum в поселке Гюверджинлик в Турции, где ранее возник очаг лесного пожара. При этом подчеркивалось, что сам отель не горит, туристы эвакуируются превентивно. Очевидцы записали на видео процесс эвакуации граждан — людей эвакуировали в лодках и автобусах . На данный момент эвакуированные туристы вернулись обратно в отель .

В этот день стало известно о новых очагах лесного пожара в нескольких районах на юге Турции. Так, вслед за районом Манавгат провинции Анталья пожары начались в курортном Бодруме, а также Адане, Кайсери и Мерсине. В провинции Анталья погибли не менее трех человек.

Тогда же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о мобилизации всех возможных сил для сдерживания и тушения лесных пожаров. В парламенте страны заверили, что, несмотря на то что пожары распространились на большой площади юга страны, ситуация остается под контролем и опасности для туристов нет.

30 июля пожарным в Турции удалось локализовать 70 лесных пожаров из 81 (lesnta.ru).