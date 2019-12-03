Несмотря на санкции США Иран продолжил экспортировать нефть

Иран продолжает экспортировать нефть, несмотря на действующие санкции США. Об этом в понедельник, 2 декабря, заявил первый вице-президент страны Эсхак Джахангири.

«Несмотря на максимальное экономическое и психологическое давление США, а также на санкции, введенные против нашего нефтяного экспорта, мы продолжаем продавать нашу сырую нефть, используя альтернативные способы», — цитирует его Tehran Times.

Джахангири отметил, что действия Соединенных Штатов нацелены на то, чтобы привести к коллапсу экономику Ирана и нарушить его территориальную целостность. Однако, по словам вице-президента, американской стороне не удалось сократить нефтяной экспорт до нуля. (iz.ru)

| 2019-12-02T23:15:34+00:00 3 декабря 2019, 04:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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