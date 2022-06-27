Власти Израиля могут разрешить Ирану поставлять нефть в Сирию в преддверии возобновления переговоров по ядерной сделке между Тегераном и мировыми державами. Об этом сообщает издание The Times of Israel. Сообщается, что экспортные операции могут совершаться под надзором США.

Три танкера уже направляются из Ирана в Сирию, пишет The Times of Israel со ссылкой на неподтвержденный источник. По данным издания, от Ирана потребовали не использовать судна для перевозки оружия и сделать процесс транспортировки нефти максимально прозрачным.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее подтвердил на пресс-конференции, что готовится продолжение переговоров по ядерной сделке с Ираном. До этого с аналогичными заявлениями выступил иранский МИД.

Представители администрации президента США в то же время заверили сенат в готовности Вашингтона к ужесточению санкций в отношении Ирана в случае провала переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. По информации Politico, соответствующие гарантии американские чиновники предоставили законодателям в рамках закрытого брифинга. (Газета.Ру)