Неожиданный поворот в риторике

Недавний Валдайский форум в Сочи с участием лидеров ряда государств многим в нашем регионе запомнился довольно неожиданным поворотом в разговоре на тему Нагорного Карабаха. Мало того, что президент Азербайджана, выступая с трибуны, дал резкую отповедь на ранее нашумевшее заявление Пашиняна по поводу принадлежности Карабаха, так еще и глава МИД России Сергей Лавров добавил огня, фактически осудив те слова премьер-министра Армении, произнесенные им в административном центре оккупированных земель Азербайджана.

«Некоторые заявления, например, «Арцах — это Армения, и точка», не способствуют формированию соответствующей атмосферы для возобновления политического процесса», — заявил С.Лавров.

И это немедленно вызвало негативную реакцию в Ереване. «Армения сохраняет приверженность формату сопредседательства Минской группы ОБСЕ по вопросу карабахского урегулирования, однако важно, чтобы каждый из посредников воздерживался от озвучивания избирательных и носящих односторонний характер оценок», — прозвучало в ответе МИД Армении на заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании клуба «Валдай». То есть, вполне дипломатическим языком Ереван дал понять, что недоволен он именно Москвой. Вполне ясно также, что за этим выступлением МИД кроется раздражение самого Пашиняна.

По всей видимости, произошедшее можно считать очередным свидетельством продолжающегося напряжения, возникшего между властями России и Армении после уличной революции и вступления в должность премьер-министра Никола Пашиняна. И поведение Лаврова тут самый главный, показательный индикатор. Этот человек занимает должность главы МИД России уже очень давно, но ранее он неизменно и старательно избегал любых негативных комментариев в адрес армянской верхушки в связи с вопросом Нагорного Карабаха. В Азербайджане это привыкли связывать с этническим происхождением российского министра – по не вполне подтвержденным данным, он, как минимум, по отцу является армянином.

Однако в Сочи Лавров впервые изменил своему правилу, и, надо полагать, пошел на это не без указания своего шефа. Так что, неожиданный реверанс в сторону Баку, скорее всего, следует считать сигналом Москвы Еревану – не рассчитывайте на нашу поддержку вплоть до того момента, пока не предъявите Кремлю неоспоримые свидетельства своей лояльности. Кстати, еще одним свежим признаком недовольства Москвы политической линией Пашиняна можно считать тот факт, что на днях, во время участия в заседании ЕАЭС в Ереване, Путин посетил дом преследуемого премьером Армении экс-президента Роберта Кочаряна, где встретился и побеседовал с его женой. Это ли не прозрачный намек на то, что Кремль явно недоволен попытками новой власти посадить за решетку того, кто десятилетиями исполнял его волю?

Одним словом, заявление Сергея Лаврова в Сочи прозвучало неспроста. И нынешняя раздраженная реакция МИД Армении дает понять всем, что противоречия между Москвой и Ереваном пока ничуть не потеряли своей остроты. То есть, допустимо предположить, что до прекращения трений между Кремлем и новой властью в Ереване еще далеко, и неизвестно что еще может произойти.

По просьбе # оценку произошедшему дал политический аналитик Кавказского Института Стратегических Исследований Гела Васадзе:

— Что можно сказать по этому поводу — милые бранятся, только тешатся. Армения настолько прочно интегрирована в созданную РФ систему международных отношений, что подобного рода «разногласия» не что иное, как пикировка местного значения. Лавров что-то сказал, МИД Армении что-то ответил, потому что надо было ответить.

То есть, за этой пикировкой, за посещением Путиным жены Кочаряна не обязательно нужно видеть элемент демонстрации Москвой своего недовольства нынешней правящей командой Армении. Нет, это скорее демонстрация силы, чем недовольства.

И я не думаю, что ситуация может дойти до того, что Москве понадобится менять власть в Ереване — просто на сегодняшний день РФ настолько укрепилась в Армении и в регионе в целом, что Путин не считает нужным делать какие-то реверансы.