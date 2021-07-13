Согласно последним данным, после подсчета 99% голосов на внеочередных парламентских выборах в Молдове партия президента Майи Санду «Действие и солидарность» получила 52,4% голосов.

По данным Центральной избирательной комиссии Молдовы, предвыборный блок Партии социалистов и Партии коммунистов (ПСРМ-ПКРМ) набрал 27,36% голосов. Третье место досталось партии «Шор», за которую проголосовали 5,78% избирателей.

Явка избирателей на досрочных парламентских выборах составила 44,5%. В выборах приняли участие 23 конкурента — 20 партий, два избирательных блока и один независимый кандидат. Барьер составлял пять процентов для избирательной партии и семь процентов для блока.

По имеющимся данным, в молдавский парламент попали только три избирательных субъекта. В конце прошлого года после победы на президентских выборах Санду смогла распустить законодательный орган, в котором ее партия контролировала только 15 мест.

Партия «Действие и солидарность» назвала активизацию процесса интеграции в ЕС главным приоритетом своей программы. Также ключевым является стратегическое партнерство с США и Румынией. В программные приоритеты входит реализация совместных региональных проектов с Украиной и Грузией в рамках Восточного партнерства.

Обработка бюллетеней еще официально не завершена, однако, по данным ЦИК, партия Санду получает большинство из 101 мандата в парламенте и сможет самостоятельно сформировать правительство.

Итак, что дальше? Как прозападный президент и прозападный парламент будут справляться со стоящими перед страной проблемами – экономическими, социальными, миграционными? Какими теперь станут отношения с Россией? И в какую сторону может повернуть процесс урегулирования Приднестровского конфликта?

На эти вопросы # отвечают известные эксперты.

Виталий Андриевский, доктор истории, директор Института эффективной политики (Кишинев):

— Начнем с того, что прозападный президент, прозападная партия, это не обязательно антироссийские.

Да, они могут стать таковыми, но для этого Кремлю нужно будет приложить усилия. Во-первых, поддерживать в Молдове оппонентов президента Санду. Во-вторых, постоянно создавать проблемы для развития торговли, запрещая или приостанавливая движение молдавских товаров в Россию. И, в-третьих, отказаться обсуждать проблемы вывоза (уничтожения) российских боеприпасов на складах, расположенных на территории Молдовы, и вывода частей российской армии.

Что касается социально-экономических проблем, это действительно сложная проблема. И у меня нет пока уверенности, что новая власть сумеет решить все эти проблемы. Хотелось бы, чтобы они хотя бы проявили волю и желание их решать. Это касается также борьбы с коррупцией.

Наша команда (телевизионный канал AVA TV, информационно-аналитический портал AVA.MD) поддерживала команду Санду. После того как стало ясно, что они победили, мы объявили, что теперь каждый их шаг будем критически анализировать. Возможно, это будет дружеская критика, но все же критика. А если ошибки и просчеты будут расти, то будет и жёсткая критика.

Что касается международных связей, то контакты нужно налаживать со всеми. А со временем станет ясно, что перерастает в дружбу и тесное сотрудничество, а где ничего не получается. Но и в последнем случае это не повод для вражды.

Пока у нас настрой, который можно назвать «осторожный оптимизм». А дальше будет видно…

Евген Магда, директор Института мировой политики (Киев):

— Победа партии «Действие и солидарность», которая равняется на Майю Санду, стала ее собственным политическим триумфом, поскольку именно Санду в апреле инициировала досрочные парламентские выборы. Эта партия набрала наилучший результат в истории страны, получив действительно большинство в парламенте.

Напомню, что Молдова является парламентской республикой, и теперь все козыри в руках у Санду.

Россия делала ставку на противников Санду и то, что они набрали всего треть голосов, по большому счету, для Москвы неприемлемый сценарий. Я не думаю, что Россия оставит это без внимания. Она попытается повлиять на ситуацию в Молдове, тем более, что Санду во многом будет вынуждена, как минимум, имитировать отношения с Россией, поскольку полностью игнорировать пророссийский электорат она не может.

Санду показала себя очень прагматичным политиком. В 2019 году она стала премьером, заключив союз с Игорем Додоном против тогдашнего правителя Молдовы Влада Плахотнюка. А сейчас она фактически выбрасывает Додона на маргинез. Но все зависит от того, насколько успешными и эффективными будут реформы. Поскольку создается однопартийное большинство, то Молдова имеет шанс показать, что она способна на ускорение европейской интеграции. Но опять-таки многое будет зависеть от того, насколько устойчивой будет собственная партия Санду, и насколько депутаты, которые придут в парламент в ближайшее время, смогут сопротивляться многочисленным соблазнам.

Я думаю, правительство возглавит человек, который будет достаточно серьезно зависеть от Санду. Санду будет пытаться решить Приднестровскую проблему, но скорее по европейскому сценарию, чем по сценарию эскалации отношений с РФ. И полагаю, что Санду попытается максимально загнать Игоря Додона в электоральную резервацию, чтобы он не был слишком активным.

Стоит напомнить о существовании так называемого дела Чауса – по похищению бывшего украинского судьи на территории Молдовы, которое произошло более 3 месяцев назад. С тех пор Чаус появлялся только в Телеграм-канале, но нигде лично. Я думаю, что триумф Санду может спровоцировать крайне негативный сценарий вокруг этого персонажа с целью нанести все-таки удар по ее авторитету, и заодно разрушить отношения между Украиной и Молдовой, сближения между которыми Россия определенно не хочет.