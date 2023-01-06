Власти Турции удовлетворены ходом нормализации отношений с Сирией, считая, что следующим этапом повестки переговоров между представителями Анкары и Дамаска станет обсуждение вопроса организации встречи на высшем уровне.

Об этом сообщил журналистам официальный представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик.

«Мы считаем, что настала пора наводить мосты между двумя странами, пришло время политического диалога. Следующим вопросом повестки станет возможность проведения встречи на высшем уровне. Мы удовлетворены уровнем, который к настоящему времени достигнут», — сказал он.

Что это значит, интересно? Возможен процесс примирения ныне действующей турецкой власти с режимом Башара Асада? Не кажется ли такое допущение невероятным на фоне нынешнего положения дел между властями двух стран? И кому сейчас больше нужны эти попытки налаживания диалога?

Как заявил #, комментируя эту тему, директор киевского Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос, «стоит сказать, что такой поворот событий в отношениях между Турцией и Сирией Башара Асада без сомнения сенсационный. Но как всякую сенсацию ее долго готовили и главным «поваром» тут была Москва».

По мнению эксперта, собственно, стоит упомянуть целый ряд встреч между Эрдоганом и Путиным, где среди прочего постоянно рефреном звучала тема Сирии в контексте так называемых северных территорий.

«Признаю, Кремль дождался, когда турецкие власти оказались в западне своих собственных обещаний и предложил вариант, который Анкара вынуждена принять. В принципе, решение возобновить отношения с бывшим «кровавым диктатором» по версии Эрдогана Анкара приняла раньше, а вот Дамаск как раз долгое время упирался. Причиной такой позиции стало пребывание турецких войск на сирийской территории и сомнения сирийцев в искренности турок по поводу их территориальной целостности. Предполагаю, что решение, как преодолеть разногласия, было найдено», — отметил директор центра.

Что это значит для этого региона? – задался вопросом Семиволос.

«Не забывайте, что главную задачу, которую ставит перед собой Турция, а именно вытеснение подразделений Сирийских Демократических Сил из 30-километровой зоны вдоль сирийско-турецкой границы, никто не отменял. С другой стороны, Московия не готова к полноценному турецкому вторжению. Значит, нужен компромисс, который позволит это сделать без прямого турецкого вмешательства или трансформировать его на совместную турецко-сирийскую полицейскую операцию. Вполне возможно, что предложение со стороны России прозвучало именно таким образом. В ответ турки, как утверждается, обязались вывести свои войска в будущем. Для Эрдогана это приемлемый вариант – он малой кровью решает насущную проблему, а будущие непопулярные решения откладывает на время после президентских выборов. Типа – помогите мне сегодня, а я вам завтра. В этой комбинации в расчет не берутся сирийские оппозиционные силы и тем более курды, но это уже другая история», — заключил эксперт.

А вот как прокомментировал эту ситуацию российский политолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Станислав Ткаченко:

— Как у любого современного политика, у президента Турции есть два горизонта планирования и конкретной политической деятельности: стратегический и электоральный. Со стратегической точки зрения, Реджеп Эрдоган видит Турцию членом высшего мирового клуба держав, равным по статусу пятерке членов Совета безопасности ООН и способным отстаивать свои национальные интересы, даже если они оспариваются или отвергаются любым другим государством на планете.

С электоральной точки зрения, Р.Эрдоган понимает, что главный фокус его деятельности – избиратели, которые хотят жить в мирной и богатой Турции, имеющей дружественные отношения со всем миром.

Если эти общие слова экстраполировать на ситуацию в Турции в начале 2023 года, то картина получается следующая. Со стратегической точки зрения, инициированная Вашингтоном «арабская весна» остановила свое кровавое движение именно в Сирии, правящий режим в которой не смогли свергнуть ни Вашингтон, ни другие государства – члены НАТО, ни Израиль. Теперь все эти страны и блоки вынуждены приспосабливаться к новой реальности в виде постепенно приходящей в себя и восстанавливающейся Сирии, безопасность которой гарантируют ее собственные вооруженные силы, а также Москва и Тегеран. Делая первый шаг на пути восстановления нормальных отношений между двумя прежде дружественными державами (Турцией и Сирией), Анкара проявляет завидную дипломатическую смелость. Хотя, по сути, ничем особенным она не рискует, поскольку вопрос восстановления нормальных отношений Дамаска с внешним миром – дело лет, но не десятилетий.

Что касается электорального горизонта, то в результате референдума 2017 года в политической системе Турции были осуществлены важные изменения: страна от парламентской формы правления перешла к президентской республике, был ликвидирован пост премьер-министра, срок нахождения президента у власти продлен с четырех до пяти лет. Президентские выборы в Турции теперь проходят по модели «победитель получает все». Подготовка к ним отныне начинается сразу после того, как объявлены результаты предыдущих президентских выборов. Как следствие, подойти к очередным выборам, запланированным на конец весны или начало лета нынешнего года, действующий президент Турции хотел бы в оптимальной внешнеполитической форме. Отсюда и возвращение к противоречивой, но понятной избирателям формуле «Ноль проблем с соседями». В ее рамках только в течение прошедшего 2022 года были восстановлены полномасштабные дипломатические отношения с Израилем, впервые за почти пять лет Эрдоган посетил Иран, развивается широкомасштабное экономическое и энергетическое сотрудничество Турции с Азербайджаном, Россией и другими странами.

Примирения Турции с режимом Башара Асада вполне можно ожидать, если исходить из того, что интересы двух государств и их лидеров сегодня не являются диаметрально противоположными. По моему мнению, высший приоритет Турции – безопасность южных районов страны, населенных преимущественно курдами; а для Сирии главное – территориальная целостность государства и восстановление экономики, а также инфраструктуры после разрушительного военного конфликта, длящегося целое десятилетие. Если стороны признают легитимными эти в целом вполне умеренные цели друг друга, то всё остальное на пути восстановления нормальных отношений двух стран – дело дипломатической техники. Решить такую задачу переговорщикам Турции и Сирии сегодня вполне по силам. Таким образом, будет подготовлена благоприятная атмосфера для саммита лидеров двух стран. Мало сомнений в том, что Р.Эрдоган хотел бы провести такой саммит еще до того, как избиратели пойдут на участки для голосования, выбирая очередного президента Турции.

Проводя военную операцию «Коготь-меч» на севере Сирии и Ирака, Турция ведет себя очень аккуратно, всячески подчеркивая свое желание ограничиться подрывом военного потенциала курдских военных формирований, а не осуществлять территориальные захваты. Разумеется, проведение военных действий на чужой территории, включающих не только бомбардировки военной инфраструктуры активно поддерживаемых Вашингтоном Сирийских демократических сил на севере Сирии и Рабочей партии Курдистана на севере Ирака, но и ввод на территорию сопредельных государств воинских подразделений, далеко выбивается из практики нормальных межгосударственных отношений. Важно отметить, что Анкара всячески подчеркивает временный характер своих действий в указанных районах, не ставя под сомнение территориальную целостность Сирии и Ирака. Тем самым, казавшееся еще недавно невероятным восстановление нормальных отношений Турции с Сирией сейчас приобретает конкретные очертания и становится возможным.

Позитивный диалог, в ходе которого будут согласованы параметры новой архитектуры безопасности в Сирии и в более широком регионе Восточного Средиземноморья, нужен многим сторонам, включая внерегиональные крупные державы. Его успешное проведение позволит решить проблемы безопасности, приступить к постконфликтному восстановлению пострадавших в результате военных действий районов, вернуть мир и поступательное развитие на Ближний Восток. Для Москвы диалог двух дружественных ей держав (Турции и Сирии) открывает хорошие возможности для снижения масштабов своего военного присутствия в Сирии, расширения экономических связей с обеими странами, включая реализацию транспортно-логистических, энергетических и промышленных проектов.

Противниками быстрого завершения военной фазы сирийского конфликта сегодня выступают государства – члены НАТО, не отказавшиеся от идеи свержения режима Башара Асада. Но с течением времени эти планы выглядят все более оторванными от реальности.