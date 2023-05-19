Завершилась встреча между Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и кандидатом в президенты от «Альянса АТА» Синаном Оганом.

Как сообщает Анадолу, встреча проходила во дворце Долмабахче в Стамбуле и продолжилась 50 минут.

Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью CNN заявил, что не примет условий кандидата в президенты Синана Огана, чтобы получить поддержку во втором туре.

Он отметил, что решающую роль во втором туре выборов будет играть турецкий народ, а не какой-либо политик.