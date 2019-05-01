Необычный старт фестиваля IMAGINE: первый концерт состоится в метро!

Сегодня в Баку стартует третий фестиваль толерантности IMAGINE, который с каждым годом становится все более масштабным. По задумке организаторов, IMAGINE должен стать красивой традицией толерантности в Азербайджане.

Это первый фестиваль, посвященный вопросам толерантности, который проводится при поддержке ЕС за его пределами. В этом году фестиваль приурочен к 10-летию программы «Восточное партнерство» и организован посольствами стран-членов ЕС, а также посольствами Аргентины, Мексики, Колумбии, Молдовы, Израиля в Азербайджане.

Тема толерантности в течение 15 дней фестиваля найдет свое отражение в различных формах искусства – кино, музыке, фотографии, концертах и лекциях.

Основным компонентом фестиваля, как и в предыдущие годы, снова станет кино. Зрителям покажут более 30 художественных и документальных фильмов.

Как сообщает #, необычно и оригинально пройдет церемония открытия фестиваля: сегодня в 17:00 на станции метро Ичеришехер выступит известный чилийский саксофонист Марсело Монкада. Именно ему и выпала честь открыть третий фестиваль толерантности в Баку.

Вторым событием первого дня станет фотовыставка Николя Ландемарда из Брюсселя, который представит публике серию своих работ в культурном центре им.Ибрагима Абилова.

«Фестиваль знаковый и интересный по двум причинам. Во-первых, в этом году исполняется 10 лет программе Восточного партнерства. Во-вторых, мы находимся на заключительной стадии по вопросу заключения нового соглашения между Азербайджаном и ЕС. Кроме того, ежегодно в мае отмечается День Европы, а в Азербайджане — День Республики. И мы хотим отметить эти даты вместе», — заявил глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас, анонсируя старт фестиваля на пресс-конференции, посвященной этому событию.

Говоря о значимости фестиваля, первый советник делегации ЕС в Азербайджане Денис Даниилидис отметил, что IMAGINE является результатом усилий многих людей, целью которых является поддержка толерантности и ценностей межкультурного диалога.

Помимо кинопоказов, которые пройдут на площадках киноцентра «Низами», сети кинотеатров CinemaPlus и The Landmark CineClub, публику ждут концерты с участием известных европейских музыкантов и исполнителей, мастер-классы кинорежиссеров, обсуждения фильмов и мн.др. Одним из тех, кто представит бакинцам свои фильмы и поделится богатым опытом в сфере профессионального кино, станет известный голландский режиссер Роберт Ромбот.

В рамках фестиваля 3 мая в Баку состоится международная конференция на тему «Будущее Европы и 10-летие Восточного партнерства».

7 мая в День Европы состоится концерт португальской певицы Магды Мендес. Исполнительница представит свою новую сольную программу в киноцентре «Низами».

Встречи с европейскими режиссерами будут проходить в Азербайджанском Университете культуры и искусства.

В этом году фестиваль IMAGINE впервые отправится и в Гянджу, где 13 мая на сцене Филармонии состоится концерт Bossa Nova с участием азербайджанских музыкантов и их бразильского коллеги Клаудио Франко. В Центре Гейдара Алиева в Гяндже 14 мая также состоится конференция «Будущее Европы и 10-летие Восточного партнерства», а в кинотеатре Cinema Plus Khamsa Park в Гяндже будут представлены фестивальные фильмы «Mary`s Journey» (Латвия) и «Brazils» (Венгрия).

Торжественная церемония закрытия фестиваля состоится 15 мая в Cinema Plus Ganjlik Mall.