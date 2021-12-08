«Необычная» сыпь может проявляться у детей, заразившихся «омикрон»-штаммом коронавируса. Как передает РИА Новости, об этом в эфире Sky News заявил британский врач Дэвид Ллойд.

Как отметил медик, существуют некоторые различия в симптомах у детей, заразившихся «омикроном», по сравнению с взрослыми. «Такие вещи, как усталость, головная боль и потеря аппетита кажутся весьма важными, как и сыпь», — сказал он.

Ллойд подчеркнул, что у небольшой группы пациентов с COVID-19 всегда фиксировались высыпания, однако, по его словам, «до 15 процентов детей с «омикроном» сталкиваются с сыпью, необычной сыпью».