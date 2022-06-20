Около центра Млечного пути обнаружили необычные спиралевидные объекты. Статья об этом была опубликована в Nature Astronomy.

Аккреционный диск — это структура, возникающая в результате падения материала, обладающего вращательным моментом, на массивное центральное тело. Обычно такие диски образуются вокруг звезд, во вращающихся галактиках и протопланетных образованиях.

Син Лу из Шанхайской астрономической обсерватории и его коллеги обнаружили такой диск в центре Млечного пути. Сам диск обладает массой в несколько солнечных, и он окружает протозвезду массой в 32 солнечных в облаке Стрельца C. С помощью чилийского радиотелескопа ALMA удалось выяснить, что в этом диске есть две спиралевидные структуры. По мнению ученых, такие спирали не могли возникнуть сами по себе.

Моделирование показало, что наиболее вероятным сценарием формирования спиралей являются внешние возмущения, вызванные близким пролетом массивного тела. Ученые рассчитали возможный путь этого объекта: он должен был пролететь неподалеку от диска около 12 000 лет назад, возмутив пыль ровно настолько, чтобы образовалась яркая спиралевидная форма, наблюдаемая сегодня (на снимке выше показана ее эволюция со временем). Звезда, которая, вероятно, и вызвала это возмущение, до сих пор видна рядом с диском.