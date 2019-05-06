Не лучше ли вкладывать в собственную экономику?

«Говоря о потенциале Азербайджана как серьезного кредитора, необходимо в первую очередь руководствоваться интересами национальной экономики», — сказал # доктор экономических наук, профессор Эльшад Мамедов по поводу недавнего заявления министра финансов Самира Шарифова о донорстве страны в Фонде развития Азии АБР.

Местная экономика отличается существенным потенциалом ремонетизации, что означает большую потребность в кредитовании ее реального сектора и увеличения инвестиционных потоков, уверен собеседник:

«С этой точки зрения, нужно уделить первостепенное внимание развитию экономики своей страны, увеличивать объемы внутреннего кредитования, комбинируя государственные и частные инвестиции. Думаю, что вопросы, связанные с наращиванием кредитования собственной страны, и своей экономики являются для нас приоритетными».

Примечательно, что на сегодняшний день норма накопления в экономике, а именно, соотношение объема инвестиций и ВВП колеблется в районе 21-22%. По мнению ученого, необходимо в короткие сроки довести эту норму до 30%, но для этого требуется увеличить объемы кредитования внутри страны. «В этом плане мы снова возвращаемся к тому, что именно становление Азербайджана в качестве основного донора развития собственной экономики должно быть в безусловном приоритете», — считает экономист.

И это понятно, поскольку для увеличения нормы накопления, объемов инвестирования необходимо увеличить приток денег в экономику.

«Конечно же, отрадно, что мы имеем финансовый и экономический потенциал для финансирования проектов, которые реализуются за пределами нашего государства, но наша экономика серьезно нуждается в инвестициях, а потому надеюсь, что в ближайшие годы мы станем свидетелями наращивания объемов инвестиций, — сказал экономист. — Ведь чтобы добиться экономического роста от 7 до 10 процентов прироста ВВП в год, нужно ежегодно увеличивать инвестиции на 15-20% . И в первую очередь для этого необходимо увеличивать объемы кредитования экономики».

Стоит признать, что на сегодняшний день ставки кредитования коммерческих банков непосильны для реального сектора в Азербайджане. По мнению ряда экономистов, финансовая доступность для местного бизнеса и агропрома находится на низком уровне. Денежно-кредитная политика Центробанка, сжимающего денежную массу, руководствуясь задачей стабильности курса и инфляции, сокращает доступность денег для реального сектора. На этом фоне Азербайджан заявляет о намерении стать донором (кредитором) международных финансовых организаций, что само по себе вызывает вопросы к перспективам такого шага.

Насколько выгодно стране участвовать в программах развития Азиатского банка и не лучше ли вкладывать эти средства в собственную экономику? К сожалению, отсутствие информации об условиях такого сотрудничества, процентных ставках кредитования и объемах финансирования затрудняет точные подсчеты.

О том, что Азербайджан стал донором Фонда развития Азии АБР, заявил накануне С. Шарифов в рамках прошедшего под занавес прошлой недели 52-го годового заседания Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР). Министр сказал, что согласно поручению руководства страны, Азербайджан будет участвовать в качестве страны-донора в программах международных финансовых организаций, а также Фонде развития Азии АБР.

Сообщается, что в рамках этого мероприятия глава азербайджанской делегации Шарифов провел ряд деловых встреч с президентом АБР Такехико Накао, региональным вице-президентом АБР Шисин Ченом, главой Департамента Центральной и Западной Азии АБР Вернером Липахом и исполнительным директором, представляющим Азербайджан в правлении банка, австралийцем Тони Макдональдом.