Начальник Генштаба ВС России находится с визитом в Азербайджане

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов прибыл с рабочим визитом в Азербайджан, передает «Интерфакс».

«В ходе пребывания в Баку глава Генштаба генерал армии Валерий Герасимов проведет переговоры с верховным главнокомандующим ОВС НАТО Тодом Уолтерсом», — говорится в сообщении минобороны России.

Наряду с этим, В.Герасимов планирует провести переговоры с военно-политическим руководством Азербайджана.

Напомним, встреча начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО генералом Кертисом Скапарротти состоялась в Баку в декабре прошлого года.