Начальник Генштаба ВС России находится с визитом в Азербайджане

Начальник  Генштаба ВС России Валерий Герасимов прибыл с рабочим визитом в Азербайджан, передает «Интерфакс».

«В ходе пребывания в Баку глава Генштаба генерал армии Валерий Герасимов проведет переговоры с верховным главнокомандующим ОВС НАТО Тодом Уолтерсом», — говорится в сообщении минобороны России.

Наряду с этим, В.Герасимов планирует провести переговоры с военно-политическим руководством Азербайджана.

Напомним, встреча начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова  с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО генералом Кертисом Скапарротти состоялась  в Баку в декабре прошлого года.

| 2019-07-10T12:54:16+00:00 10 июля 2019, 13:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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