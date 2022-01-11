Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Юрий Балуевский рассказал РИА «Новости», что для России единственной причиной вступить в НАТО могла бы стать возможность прекратить существование альянса.

«Россия может вступить в НАТО, однако наша цель будет одна – развалить эту организацию исходя из известного постулата: «Хочешь уничтожить мафию – возглавь ее», — объяснил Балуевский.

По его словам, Россия так или иначе дважды пыталась стать членом НАТО: в 50-е годы и в 90-е. Однако результат был неутешительным, поскольку процесс «закончился ничем». Причина таких отказов, как отметил генерал, кроется в желании США «всегда хотеть доминирования и гегемонии».

«При вступлении России в НАТО это станет невозможным. И тут вспоминается другая русская поговорка: два медведя не могут жить в одной берлоге», — подытожил Балуевский.