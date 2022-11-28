Первый замминистра обороны — начальник Генерального штаба ВС Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев находится с визитом в США, где проведет переговоры с американским военным руководством, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Согласно сообщению, делегация во главе с Керимом Велиевым находится в США, где планирует провести встречи с военным руководством США и в штате Оклахома в рамках «Программы партнерства со штатом».

В ходе визита будет организован ряд мероприятий по случаю 20-летия сотрудничества между Азербайджанской армией и Национальной гвардией штата Оклахома.