На Украине завели почти 200 связанных с выборами уголовных дел

Заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе рассказал, что правоохранительные органы завели 193 уголовных дела из-за нарушений, которые были связаны с избирательным процессом, пишет RT со ссылкой на департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

По словам Цуцкиридзе, из общего числа открытых уголовных дел 87 напрямую связаны с избирательным процессом. Ещё 106 производств были открыты из-за преступлений общеуголовной направленности, которые тоже в определённой степени нарушают избирательные права граждан.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. На пост претендуют 39 кандидатов. Действующий глава страны Петр Порошенко возглавил антирейтинг кандидатов в президенты Украины. Половина избирателей не собирается голосовать за него «ни при каких обстоятельствах». На втором месте этого рейтинга оказалась Юлия Тимошенко, на третьем — глава «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко (aif.ru).

| 2019-03-23T11:15:01+00:00 23 марта 2019, 11:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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