В России завели рекордное за 10 лет количество уголовных дел об уклонении от службы в армии. В период с 1 мая по 20 сентября 2022 года в суды поступило 410 дел, подсчитал РБК на основе базы данных государственной автоматизированной системы «Правосудие», а также данных из базы Мосгорсуда.

До этого рекорд по уголовным делам против уклонистов был поставлен в 2021 году, когда в судах оказалось 385 таких дел (в 2020, 2016, 2013 — менее 300). При этом с начала мобилизации, 21 сентября, дела по ст. 328 УК (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы) практически перестали поступать. Так, с 21 сентября по 30 сентября было зарегистрировано только три дела.

За уклонение от прохождения военной службы предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей, принудительных работ на срок до двух лет, ареста на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до двух лет. За уклонение от альтернативной гражданской службы грозит штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работ на срок до 480 часов, либо арест на срок до шести месяцев. (moscowtimes.ru)