На Каспии высота волн достигла 5,2 метра

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовало информацию о фактической погоды по состоянию на 18:00 часов.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства, скорость северо-западного ветра Баку, Маштага достигла до 38 м/с, в Нефтчале – 36 м/с, в Сумгайыте достигла 34 м/с, в Аляте – 28 м/с, в Пираллахы — 27 м/с, в Сальяне, Баилово, Балакяне – 25 м/с, на Нефтяных камнях — 24 м/с, Агстафа, Чилов, Тертер – 22 м/с, Забрат – 21 м/с, в Набране, Загатале, Товузе и Гяндже — 20 м/с.

Согласно данным станции Нефтяные Камни, высота волн достигла 5,2 метра.