На территории Азербайджана наблюдается нестабильная погода, местами прошли грозовые дожди и ливни, температура воздуха несколько ниже по сравнению с предыдущими днями.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в результате ливней повысился уровень воды в реках Балакен-Шекинского региона, Эйричай, Шинчай, Курмукчай, Балакенчай, Ганых, на некоторых горных реках прошли сели, местами дул сильный северо-западный ветер.

Количество выпавших осадков в Лезе (Гусарский район) составило 27 миллиметров, что равно 91 проценту среднемесячной нормы.

Скорость северо-западного ветра в Дашкесане и Нефтчале достигала 25 метров в секунду, Нафталане, Алтыагадже и Агстафе — 20 м/с. В Маштаге скорость ветра достигала 35 метров в секунду, Сумгайыте — 31, на острове Гум — 30, на Нефтяных камнях — 28 метров в секунду.

Согласно информации станции «Нефтяные камни», высота волн в открытом море достигала шести метров.