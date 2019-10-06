На Дунае столкнулись круизный лайнер и грузовое судно

Два пассажира круизного лайнера госпитализированы после его столкновения с грузовым судном на Дунае между румынским городом Тулча и Измаилом в Одесской области . Об этом сообщило в субботу издание «Таймер».

По его данным, грузовое судно Blue Star I под флагом Панамы в районе 43-й морской мили Дуная (мыс Чатал) столкнулось с круизным лайнером Prinzessin Isabella, который шел под флагом Мальты, смяв ему надстройку и повредив каюты.

Служба скорой помощи Тулчи сняла с лайнера двух человек и отправила их в больницу, а судно со 165 пассажирами продолжило путь в Тулчу. Грузовое судно Blue Star I осталось на месте.

Полиция проводит расследование, возбуждено уголовное дело.