«Мстители» собрали за неделю мирового проката более $1,9 млрд

Фантастический фильм «Мстители: Финал» (Avengers: Endgame) собрал в прокате в мире за неделю более $1,9 млрд и вплотную приблизился по этому показателю к седьмому эпизоду саги «Звездные войны: Пробуждение силы» (Star Wars: Episode VII — The Force Awakens, 2015). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.

По ее подсчетам, кассовые сборы в мире фильма «Мстители: Финал» в минувшую пятницу составили $128 млн, а в целом за все время проката превысили $1,9 млрд. Рекорд пока принадлежит «Звездным войнам: Пробуждению силы». Эта картина собрала во второй уикенд проката в 2015 году $149 млн, а в целом за все время — более $2 млрд, напоминает CNN.

В мировой прокат новые «Мстители» вышли 24 апреля, в американский — 26 апреля. Кассовые сборы в первые выходные составили рекордные $1,2 млрд, из которых $357 млн пришлось на Северную Америку.

Главные роли в картине Энтони и Джо Руссо исполняют Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт, Бри Ларсон, Скарлетт Йоханнсон, Карен Гиллан, Брэдли Купер и другие. Согласно сюжету, оставшиеся в живых члены команды «Мстителей» и их союзники должны разработать план, который поможет противостоять разрушительному злу.