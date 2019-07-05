Моуринью может вернуться в чемпионат Италии

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мыслями о своей дальнейшей карьере, передает Sky Sport Italia.

Португальский специалист заявил, что намерен оставаться в футболе только на высоком уровне.

«Намерен остаться в футболе только на высоком уровне. Возвращение в Италию? Не исключаю такого варианта», — заявил Моуринью.

Последним клубом специалиста был английский «Манчестер Юнайтед». Контракт был разорван в декабре 2018 года. Вместе с ними Моуринью выиграл Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы.(Газета.Ru)