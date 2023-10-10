Чемпионат Европы по футболу 2032 года пройдет в Италии и Турции. Об этом на заседании исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил президент организации Александер Чеферин.

Давнее стремление Турции о проведении чемпионата Европы по футболу наконец воплощается в жизнь.

Ранее Турция 7 раз выдвигала свою кандидатуру на проведение чемпионата Европы, но не смогла получить право принять главный футбольный турнир континента. Турция вместе с Грецией была кандидатом на ЕВРО-2008. Подавала заявки на проведение ЕВРО-2012, ЕВРО-2016 и ЕВРО-2024. В 2020 и 2024 отзывала свои заявки.

Итальянская федерация футбола (FIGC) и Турецкая федерация футбола (TFF) обратились в УЕФА с просьбой объединить их отдельные заявки на проведение чемпионата Европы 2032 года в одну совместную.

Чемпионат Европы 2028 года пройдет в Великобритании и Ирландии. Ближайший турнир пройдет в 2024 году в Германии с 14 июня по 14 июля в 10 городах.

В 2021 году чемпионат Европы прошел в 11 городах: Лондоне, Риме, Баку, Санкт-Петербурге, Севилье, Бухаресте, Будапеште, Амстердаме, Глазго, Копенгагене и Мюнхене.