Море – общее для всех… но вход платный

«В этом году Государственное агентство по туризму Азербайджана начало проводить мониторинг на пляжах», — заявил 13 июня 2019 года руководитель пресс- службы Госагентства Кянан Гулузаде.

По его словам, мониторинг охватит все пляжи Азербайджана:

«Мы хотим определить не только существующую ситуацию на пляжах, но и качество обслуживания. Результаты мониторинга представим госструктурам. Мы за то, чтобы пляжи были бесплатными. В мировой практике пляжи являются общественными, и у нас должно быть так же. Все люди должны иметь доступ на пляжи. Любая структура при желании может предлагать на них свои услуги» (ru.oxu.az/society/316501).

Отметим, что 9 июня 2016 года бывший глава Исполнительной власти (ИВ) Баку Гаджибала Абуталыбов подписал распоряжение об организации летнего отдыха населения на бакинских пляжах.

Главам ИВ Бинагадинского, Сабаильского, Хазарского, Сабунчинского, Сураханского и Гарадагского районов столицы было поручено на основании проверки готовности находящихся на их территориях пляжей к новому летнему сезону определить и реализовать меры для создания необходимых условий для эффективного отдыха населения в прибрежной зоне.

В распоряжении указывается, что вход на территорию всех пляжей и прибрежную зону является бесплатным, и исполнительным властям перечисленных районов столицы поручено проконтролировать соблюдение этого предписания.

# обратилось к пресс- секретарю исполнительной власти города Баку Исрафилю Керимову, чтобы выяснить в силе распоряжение бывшего главы исполнительной власти города Баку или нет.

«Распоряжение Гаджибалы Абуталыбова о том, что пользование пляжами должно быть бесплатным, сохраняет свою силу. Это распоряжение никто не отменял», — сказал «Зеркалу» пресс – секретарь.

А Государственное агентство по туризму о данном распоряжении знает, интересно?

«Да нам известно об этом распоряжении. Агентство проводит мониторинг пляжей, который будет продолжаться до конца лета. В ходе мониторинга будет также выяснено, какие пляжи являются платными, а какие нет. Мы хотим, чтобы в Азербайджане применялась общемировая практика. А в соответствии с мировой практикой пользование пляжем является бесплатным. Плата берется за оказываемые на пляже услуги», — сказал # Кенан Гулузаде.

Мы сами решили выяснить, какие пляжи в Баку являются платными. Правда, для этого нам вовсе не пришлось проводить мониторинг. Для получения ответа мы просто позвонили в некоторые центры отдыха.

Как нам удалось выяснить, за вход на пляж Центра отдыха Aysberq, расположенного на Шихово, в обычные дни нужно заплатить 10 манатов. «А в выходные дни за вход на наш пляж нужно заплатить 15 манатов. За эту плату кроме пляжа можно также искупаться в бассейне», — сказали сотрудники Центра отдыха.

А за вход на пляж Центра отдыха Khazar Golden Beach, расположенного в поселке Мардакян, посетителям нужно заплатить 10 манатов, правда, плата в выходные дни такая же.

Мы думаем, что мониторинг все же надо проводить до начала пляжного сезона. А вы с нами согласны?