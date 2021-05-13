В результате авиаударов Израиля по Палестине погибло еще 9 детей и 3 женщины, общее число жертв — 103

Число палестинцев, погибших за три дня в результате израильских авиаударов по территории сектора Газа, достигло 103 человек, пострадали 580 человек, сообщил представитель местного минздрава Ашраф аль-Кидра, передает РИА Новости.

По сообщению, в первый день праздника Рамадан в результате авиаударов погибло еще 16 палестинцев, из них 3 женщины, 9 детей.

«Число погибших в анклаве палестинцев в результате израильских авиаударов по сектору Газа за три дня составило 103, в том числе 27 детей и 11 женщин. Еще 580 человек получили ранения», — сказал аль-Кидра.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа резко обострилась вечером 10 мая — ракетные обстрелы населенных пунктов с тех пор происходят почти непрерывно.