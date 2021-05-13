В результате авиаударов Израиля по Палестине погибло еще 9 детей и 3 женщины, общее число жертв — 103

Число палестинцев, погибших за три дня в результате израильских авиаударов по территории сектора Газа, достигло 103 человек, пострадали 580 человек, сообщил представитель местного минздрава Ашраф аль-Кидра, передает РИА Новости.
По сообщению, в первый день праздника Рамадан в результате авиаударов погибло еще 16 палестинцев, из них 3 женщины, 9 детей.
«Число погибших в анклаве палестинцев в результате израильских авиаударов по сектору Газа за три дня составило 103, в том числе 27 детей и 11 женщин. Еще 580 человек получили ранения», — сказал аль-Кидра.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа резко обострилась вечером 10 мая — ракетные обстрелы населенных пунктов с тех пор происходят почти непрерывно.
| 2021-05-13T23:33:45+04:00 13 мая 2021, 23:51|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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