More jazz, more intellect, или что бакинцам готовит джазовая осень

Джазовая музыка — уникальный и неповторимый синтез этнокультур мира. JAZZ – самый демократичный музыкальный стиль и способ творчества. Ценители этого искусства с нетерпением ждут музыкальных открытий, встреч от традиционной бакинской фестивальной осени, полной джазовых импровизаций.

«BAKU JAZZ FESTIVAL — 2019» стартует 18 октября и представит публике разнообразие стилей и направлений джазовой музыки – авангард, традиционную классику, этно-джаз, симфо-джаз, а так же тематические практические и информативные программы с мастер-классами музыкантов, выставками живописи и фотографий, лекциями по мировым кинематографическим джаз-саундтрекам в свободном доступе.

Как рассказал # пиар менеджер BAKU JAZZ FESTIVAL Рустам Гусейнов, все это пройдет в контексте фестивального девиза «More jazz, more intellect!».

По его словам, фестиваль развернется на нескольких площадках: бизнес-центр «Landmark», Международный центр мугама, Театр музыкальной комедии, Зал камерной и органной музыки (Кирха).

Изюминка джаз-фестивалей полуночные джем-сессии (jam session) после концертных программ, и бакинский фестиваль не отступает от мировых фестивальных традиций, корнями уходящих в культовую композицию «Round Midnight» – знакового джазового стандарта. В импровизациях на заданную тему пересекаются самые разные как по стилю, так и по музыкальным направлениям исполнители, зачастую с диаметрально-противоположным б экграундом и своими культурологическими особенностями.

Никогда и нигде раньше не звучавшие в таком составе и унисоне коллективные импровизации – особое интеллектуальное наслаждение для зрителей и джазменов. По условному формату – это импровизированная экзаменационная сессия для музыкантов любого уровня, а для азербайджанских джазменов – это, прежде всего, шанс продемонстрировать свой потенциал.

В отличие от прошлых лет, на сей раз полуночные сессии будут со свободным входом для всех интеллектуалов и ценителей джаза. Из Австрии вновь прибудет звукорежиссер экстра-класса, специализирующейся на записи джаз-концертов.

На предыдущих фестивалях по саундтреку все было безупречно, и звучание у мастера выстроено на уровне европейских джаз-клубов.

Потенциал молодых исполнителей покажет международный джазовый конкурс молодых талантов. Список членов жюри, а также подробности об участии в конкурсе можно найти на сайте фестиваля.

В оргкомите также сообщили, что для студентов высших учебных заведений оргкомитет фестиваля предоставляет 50% скидку на билеты, и приобрести ее можно во всех кассах города по предъявлению студенческого удостоверения.

Фестиваль завершится 27 октября.