More jazz, more intellect, или что бакинцам готовит джазовая осень 

Джазовая музыка — уникальный и неповторимый синтез этнокультур мира.  JAZZ – самый демократичный музыкальный стиль и способ творчества. Ценители этого искусства с нетерпением ждут музыкальных открытий, встреч от традиционной бакинской фестивальной осени, полной джазовых импровизаций. 

«BAKU JAZZ FESTIVAL — 2019» стартует 18 октября и представит публике разнообразие стилей и направлений джазовой музыки – авангард, традиционную классику, этно-джаз, симфо-джаз, а так же тематические практические и информативные программы с мастер-классами музыкантов, выставками живописи и фотографий, лекциями по мировым кинематографическим джаз-саундтрекам в свободном доступе

Как рассказал # пиар менеджер BAKU JAZZ FESTIVAL Рустам Гусейнов, все это пройдет в контексте фестивального девиза «More jazzmore intellect!».

По его словам, фестиваль развернется на нескольких площадках: бизнес-центр «Landmark», Международный центр мугама, Театр музыкальной комедии, Зал камерной и органной музыки (Кирха). 

Изюминка джаз-фестивалей полуночные джем-сессии (jam sessionпосле концертных программ, и бакинский фестиваль не отступает от мировых фестивальных традиций, корнями уходящих в культовую композицию «Round Midnight» – знакового джазового стандарта.  В импровизациях на заданную тему пересекаются самые разные как по стилю, так и по музыкальным направлениям исполнители, зачастую с диаметрально-противоположным бэкграундом и своими культурологическими особенностями. 

Никогда и нигде раньше не звучавшие в таком составе и унисоне коллективные импровизации – особое интеллектуальное наслаждение для зрителей и джазменов.  По условному формату – это импровизированная экзаменационная сессия для музыкантов любого уровня, а для азербайджанских джазменов – это, прежде всего, шанс продемонстрировать свой потенциал. 

В отличие от прошлых лет, на сей раз  полуночные сессии будут со свободным входом для всех интеллектуалов и ценителей джаза. Из Австрии вновь прибудет звукорежиссер экстра-класса, специализирующейся на записи джаз-концертов. 

На предыдущих фестивалях по саундтреку все было безупречно, и звучание у мастера выстроено на уровне европейских джаз-клубов.

Потенциал молодых исполнителей покажет международный джазовый конкурс молодых талантов. Список членов жюри, а также подробности об участии в конкурсе можно найти на сайте фестиваля. 

В оргкомите также сообщили, что для студентов высших учебных заведений оргкомитет фестиваля предоставляет 50% скидку на билеты, и приобрести ее можно во всех кассах города по предъявлению студенческого удостоверения.

Фестиваль завершится 27 октября.

| 2019-09-02T21:22:43+00:00 2 сентября 2019, 23:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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