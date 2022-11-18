В пространстве современного искусства «YARAT» прошёл показ фильма «Miles Davis: Birth of theCool » (Рождение Крутого) как части прикладной программы Baku Jazz Festival — 2022. Киновед Ульви Мехти провел вступительный экскурс из традиционного фестивального цикла «Cinema&Jazz soundtrack», сообщает #.

На сей раз выбор лектора пал на документальный фильм-интервью о величайшем джазовом музыканте всех времен и народов.

Он призвал зрителей особо акцентировать внимание на отличие данного фильма от всех предыдущих документальных и художественных экранизаций о легенде джаза Майлзе Дэвисе. В данном портрете Крутого Гения с первой и до последний минуты зрима монтажная последовательность в ритме джаз-импровизаций с эксклюзивными кадрами фото-видео документов, семейной хроники, концертных и студийных репетиций. Выдающиеся музыканты, историки, члены семьи и друзья динамично размышляют о жизни джазмена.

Ведущий фильма актёр Карл Лемби анализирует жизнь и творчество Майлза, приоткрывая завесу легенды и раскрывая человеческую суть гения как составная аудио-визуальная тема фильма.

Картина удостоена двух премий «Эмми» за лучший документальный фильм об искусстве и за оригинальный саундтрек. Премьера фильма состоялась на знаковом кинофестивале «Сандэнс». По окончанию просмотра в интерактивном режиме впечатлениями поделились представители СМИ, творческие деятели, студенческая аудитория, сотрудники дипмиссий.