Молодые звезды Русского драмтеатра отыграли трагедию Джафара Джаббарлы

В Русском драматическом театре состоялась очередная премьера. На сей раз, зрители оценили новый спектакль режиссера Ираны Таги-заде «Прости за любовь» («Айдын»).

Режиссер обратилась к творчеству выдающегося азербайджанского драматурга Джафара Джаббарлы по случаю празднования 120 – летия со дня его рождения. Постановка осуществлена в рамках государственного заказа Министерства культуры Азербайджана.

Главные роли режиссер доверила молодым звездам театра. Так, роль Айдына исполнил Мурад Мамедов, Довлет бека – Мурад Исмайлов, Гюльтекин — Хаджар Агаева и Натаван Гаджиева, жену Довлет бека — Егяна Гусейнли.

В спектакле также заняты заслуженный артист Азербайджана Салман Байрамов, Теймур Рагимов, Ярослав Трифонов, Заур Искендеров, Фарид Бахрамов, Заур Терегулов, Джохар Абдуллаев, Тамилла Абуталыбова, Марина Литвиненко, Белла Сафина, Фарида Нестеренко, Самира Рустамова, Иоанна Фернштадт, Борис Бродский и др.

Спектакль получился очень трогательным и волнительным. Актеры безупречно исполнили свои роли, буквально проживая на сцене каждый эпизод и действие. Трагедия «Айдын» — одна из самых известных драматических работ Джафара Джаббарлы, а главный герой – это первый романтический образ, созданный драматургом.

Герой спектакля Айдын и его молодая, хорошо образованная жена Гюльтекин счастливы в браке, несмотря на чудовищную нищету. Что же питает их светлые чувства? Конечно же, богатство их собственного духовного мира, того самого мира, который сильно контрастирует с капиталом Девлет бека и его супруги Беюкханым.

Особый акцент в спектакле сделан на всесильную власть денег над человеком. «Мир держится на золоте», — то и дело твердят герои постановки, а режиссерские ходы удачно подчеркивают этот смысл на протяжении всего спектакля.

Актерское исполнение в постановке превыше всяких похвал. Безупречны актеры, воплотившие мужские образы — Мурад Мамедов, Теймур Рагимов, Ярослав Трифонов, а также Заур Терегулов, несмотря на то, что в спектакле он появляется лишь в эпизодической роли во втором акте.

Хаджар Агаева окончательно утвердилась в качестве характерной актрисы. Ярко и эмоционально отыграла свой эпизод и Тамилла Абуталыбова.

В роли художника – постановщика спектакля выступила Татьяна Мельникова (Санкт – Петербург, Россия). Хореографом постановки стала народная артистка Александра Никушина, а над музыкальным оформлением работал заслуженный работник культуры Азербайджана Владимир Неверов.

Пьеса «Айдын» была создана в 1922 году и уже дважды ставилась на сцене Русского драматического театра: в 1957 и 1980 годах.