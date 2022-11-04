8 ноября на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна состоится премьера музыкально-драматической композиции «Победа», посвящённая второй годовщине Победы в 44-дневной Отечественной войне, сообщает #.

Режиссёр — постановщик — народный артист Азербайджана Александр Шаровский

Ассистент главного режиссёра — Рауля Рзаева

Художник по декорациям — Александр Фёдоров (заслуженный работник культуры Азербайджана)

Художник по костюмам — Ольга Аббасова (заслуженный работник культуры Азербайджана)

Вход на спектакль — свободный.