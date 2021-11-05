В рамках театрального фестиваля QALİB OLAN AZƏRBAYCAN («Победитель – Азербайджан»), посвященного Дню победы, в Союзе театральных деятелей состоялась премьера спектакля «Цена счастья» молодого режиссера Раули Турккан.

Автором постановки выступил известный азербайджанский поэт Сахиб Мамедов, а роли исполнили звезды Академического Русского драмтеатра — заслуженные артистки Азербайджана Милана Соколенко, Инна Имранова, танцовщица Нигяр Рзаева, а также Ярослав Трифонов, Ольга Арсентьева и Айлин Турккан.

Спектакль о любви, разлуке, воссоединении влюбленных и войне. Режиссер использовала интересный ход – главных героев в спектакле всего два — Рамин и его возлюбленная невеста, образ которой разделен между 4 актрисами одновременно. Инна Имранова вдобавок ко всему, вживую исполняет на спектакле азербайджанские народные композиции.

«Как творческий человек и патриот, я не могла остаться в тени происшедших событий. Переживания за войну и радость победы – чувства, которые испытал каждый из нас, а великий День победы окрылил весь народ. Идея спектакля родилась неожиданно, и первым делом я ее обсудила с автором, который перенес все на пьесу – Сахибом Мамедовым. Для меня было важно не уйти от главной линии, которая присутствует во всех моих постановках – женская судьба. Но в этот раз я ее размножила в образе главной героини, ведь она такая не одна! Сколько наших матерей, сестер ждали своих отважных воинов – освободителей с фронта – не сосчитать! Благодаря замечательной пьесе и игре актеров, спектакль получился очень трогательный и эмоциональный», — говорит в интервью # Рауля Турккан.

Еще до премьеры стало известно, что спектакль «Цена счастья» будет представлен на Международном театральном фестивале в Измире. А 10 ноября состоится показ спектакля для творческой интеллигенции в Центре современного искусства YARAT.

В спектакле всего один мужской образ. Его на себя примерил яркий, талантливый актер театра и кино Ярослав Трифонов. Во время пандемии и войны он придумал и с успехом воплотил в жизнь онлайн проект «Театр одного актера», в рамках которого порадовал своих поклонников большим количеством интересных проектов.

«Словами не передать все те эмоции, которые я испытываю, думая о победе, ведь это самый счастливый день для каждого из нас. Рад, что Рауля Турккан доверила мне роль в спектакле, посвященному нашей блистательной победе. Одно могу сказать – я эту роль не играл. Я ее прожил! И постарался донести все свои чувства до зрителя», — делится своими впечатлениями с # Ярослав Трифонов.

Харизматичная, талантливая Милана Соколенко уже не впервые работает с Раулей Турккан. Но признается, что каждая новая роль в спектакле этого режиссера для нее – новое откровение:

«Это абсолютно мой режиссер! В этот раз Турккан удивила всех режиссерской находкой, пригласив на одну роль одновременно 4 актрис. Формат получился необычный, а решение режиссера – более чем удачным, ведь таких женщин, как главная героиня — не одна, и не две, их много с такими судьбами. На сцене мы вчетвером переживаем все эмоции и чувства главной героини, каждая по — своему. Спектакль получился очень необычным, динамичным и интересным», — признается Соколенко, подчеркивая, что она испытывала колоссальную ответственность перед премьерой.

«Помимо любви, в спектакле говорится о войне, которая затронула каждого из нас. 30 лет мы ждали освобождения наших земель от оккупации, я хорошо помню день, когда началась война. Мы верили, и мы увидели победу! Это неописуемая радость, да, со слезами на глазах, но это наше счастье и наша гордость», — заключила актриса.