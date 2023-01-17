10 и 11 февраля в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна состоится большая премьера спектакля «Беня Король и другие» по произведениям Исаака Бабеля и Шолом Алейхема, сообщает #.

Режиссёр — постановщик, народный артист Азербайджана — Александр Шаровский.

Инсценировка заслуженного работника культуры Азербайджана — Владимира Неверова.

В спектакле заняты все актёры театра.

Художественное оформление спектакля заслуженного работника культуры Азербайджана — Александра Фёдорова, художник по костюмам — Ольга Аббасова (заслуженный работник культуры Азербайджана) хореография народного артиста Азербайджана — Фуада Османова.

Премьера спектакля приурочена к юбилею главного режиссёра театра и постановщика спектакля — Александра Шаровского.

Начало спектакля в 19.00

Билеты продаются в кассе театра, централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iTicket.az