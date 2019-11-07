Молдавский неожиданный поворот

Второй тур местных выборов в Молдове принес ожидаемые сюрпризы. Впервые за долгие годы генеральным примаром (мэром) столицы Кишинева был избран кандидат от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Ион Чебану. Он получил 52,39% голосов, а его оппонент представитель прозападного блока ACUM министр внутренних дел Андрей Нэстасе получил поддержку 47,61% избирателей. В выборах в Кишиневе приняло участие 37,78% граждан с правом голоса.

В целом в очередной раз был подтвержден избирательный раскол страны на пророссийскую и прозападную часть. Восемь районных центров выиграла ПСРМ, по семь приходится на «Нашу партию» и независимых кандидатов. Представителям избирательного блока ACUM и Либерально-демократической партии (ЛДПМ) удалось выиграть по три районных центра, а Демпартии (ДПМ) и партии «Шор» – по два. По одному районному центру переходит в руки Партии национального единства и Европейской народной партии. Но если взять села, то в 260 примарами (главами администрации) стали демократы, в 209 – социалисты, 170 достались ACUM. Два главных города поделили социалисты и «Наша партия». Кишинев проголосовал за социалиста Иона Чебану, северная столица — Бельцы — за лидера «Нашей партии» Ренато Усатого.

Последнего надо отметить особо. На парламентских выборах 2014 года за «Нашу партию» Усатого готово было голосовать большинство молдавских избирателей. Тогда он позиционировал себя как сторонник развития связей с Россией, и это импонировало населению.

В тот период Усатый составлял реальную конкуренцию молдавским социалистам, их лидеру и нынешнему президенту Игорю Додону. Не известно чем бы это закончилось, но против Усатого выступила Россия. На него в Москве были заведены уголовные дела, а по другим он проходил свидетелем. Его также связывают с бежавшим из страны олигархом Владимиром Плахотнюком.

Это подорвало электоральные позиции Усатого. Если второй по величине город страны Бельцы был полностью его вотчиной и с этим были вынуждены считаться в Кишиневе, то на прошедших выборах за него проголосовало около 30% избирателей, что почти в два раза меньше, чем на предыдущих выборах. При этом явка была очень низкой — 26,7%, в то время как средняя по стране составила 40,34% избирателей. Как следствие, Усатый больше не может рассчитывать на поддержку пророссийского электората и за пределами города Бельцы ему рассчитывать не на что.

Неудача Андрея Нэстасе на выборах мэра Кишинева имеет несколько причин. В том числе и просчеты в ходе кампании, не всегда удачный пиар и т.д. Политический обозреватель Анатол Царану увидел причину неудачи Андрея Нэстасе в слабом выступлении и невнятных пассажах в отношении знания проблем Кишинева. Отсюда сомнения избирателей в его менеджерских способностях.

Однако основная проблема блока ACUM и Нэстасе как одного из его лидеров состоит в некотором разочаровании правого электората, в частности его унионистского сегмента (сторонников объединения Молдовы и Румынии — авт.), альянсом между блоком ACUM и ПСРМ.

Еще один несколько неожиданный результат выборов. Когда олигарх и глава ДПМ Владимир Плахотнюк бежал из Молдовы, многие обозреватели предполагали, что это полностью нивелирует поддержку партии. Оказалось, что такие выводы были преждевременными. По результатам обоих туров ДПМ сохранила первенство по числу примаров — 262, у ПСРМ — 207, блок ACUM — 173. Демократы заявили, что по числу примаров ушедшая в оппозицию партия превзошла собственный результат 2015 года, когда ДПМ находилась у власти.

У нового мэра Кишинева нет большинства в муниципальном совете столицы. ПСРМ получила 22 мандата, несколько улучшив предыдущий результат, блок ACUM — 19, либералы — 3, демократы — 2, еще по одному — Партия «Шор», Партия национального единства, Forța Nouă и коммунисты. Большинство составляет 26 мандатов.

Ион Чебан предложил блоку ACUM создать большинство в муниципальном совете. Он заявил, что для баланса власти готов предоставить возможным партнерам два из четырех постов вице-примара, две из пяти должностей столичных преторов (представитель мэра в районе — авт), а также пост председателя муниципального совета.

Судя по всему, ACUM от коалиции в столице откажется. Вице-спикер парламента от блока Александр Слусарь отметил, что предложение социалистов не будет принято. «Была политическая борьба. Есть избранный примар. Он должен принять власть. То, что он обещал в рамках своей предвыборной программы, ему необходимо претворить в жизнь, надо найти источники финансирования для всех этих проектов».

Позиция прозападного блока понятна. Местные выборы, во-первых, поставили вопрос о продолжении коалиции с ПСРМ в парламенте. Социалисты явно рассчитывают усилить давление на партнеров. Если коалиция развалится, то на досрочных выборах у ПСРМ явная перспектива получить абсолютное большинство и блоку ACUM нет смысла им в этом помогать.

Во-вторых. Прошедшие местные выборы являются прелюдией приближающихся президентских. Пост мэра Кишинева дает значительный плацдарм для развернутого наступления социалистов. Если за оставшийся период Чебан не покажет серьезных результатов по управлению столицей, то на этом можно будет сыграть и попытаться сдержать левый реванш.

Еще один очень важный фактор. Существенно изменилась международная обстановка. В Москве взяли курс на встраивание Приднестровья в федеративную Молдову. В этом сходятся российские и европейские интересы. Президент Игорь Додон пытается сыграть главную роль в процессе урегулирования и тем самым обеспечить свое переизбрание.

Отметим, что сближение Молдовы и Приднестровья происходит параллельно с подготовкой встречи в нормандском формате по урегулированию конфликта на востоке Украины. Здесь проблемы еще более сложные, но в Москве хотели бы в Молдове подготовить вариант подобного урегулирования и заставить Киев при поддержке западных партнеров пойти на такой шаг.

Сложность в том, что политический спектр Молдовы не бинарный. Он не сводится к ПСРМ vs ACUM или их коалиции. Успех ДПМ и фактическое возвращение партии на политическое поле делает ситуацию более сложной. Додон с его технологией сближения с Приднестровьем в виде так называемых малых шагов может легко перейти красные линии в государственном устройстве страны. Пока что Молдова является унитарным государством и встроить в нее Приднестровье на федеративных основах довольно сложно. Слишком много в Кишиневе найдется тех, кто будет выступать против этого. Возможны самые разные варианты конъюнктурных коалиций, в которых ДПМ попытается получить золотую акцию.

В Киеве тоже не слишком обрадуются возможному пророссийскому повороту Молдовы и скажут свое слово по поводу встраивания Приднестровья на московских условиях.

Хотя в Москве и хотели бы как можно быстрее устроить молдавское урегулирование, на самом деле вперед все-таки выступает Донбасс. Только после него наступит очередь Приднестровья и результат может быть совершенно не тем, какой хотят в российской столице.