Мири Юсиф выступит в Baku Crystal Hall

Народный артист Азербайджана Мири Юсиф на своей Instagram-странице объявил дату своего нового сольного концерта.

Как сообщает #, выступление певца состоится 24 мая 2020 года на самой большой и престижной сцене страны — Baku Crystal Hall.

Люди, сведущие в шоу-бизнесе, сразу же заявили: этого следовало ожидать, ведь певец пользуется безграничной любовью слушателей, не первый год выступает с трехдневными сольными концертами в больших залах столицы, он — самый востребованный исполнитель на нашей сцене, главная звезда 2010-х.

Мири Юсиф вернулся в шоу-бизнес как сольный певец в 2010 году, и не с центрального входа, как тогда было принято – с телевидения и радио – а с черного – через YouTube и социальные сети, а до этого, в 90-х, если помните, был солистом группы Dəyirman.

Его успех стал сигналом о наступлении новых времен, публика жаждала нового героя, он пример того, что можно стать звездой и без особого пиара на ТВ и радио. Сегодня Мири Юсиф — народный артист Азербайджана, и это – беспрецедентный случай, ведь артист через год после присвоения ему звания «Заслуженный артист» удостоился звания народного!

Новая концертная программа, которая пройдет при организационной поддержке компании SS Production, приурочена к 10-летию сольной карьеры Мири Юсифа.

За эти годы артист выпустил шесть успешных альбомов: что ни песня — то хит, именно так можно охарактеризовать вышедшие в свет композиции, без которых сегодня невозможно представить творчество артиста.

Оргкомитет раньше времени не хочет раскрывать все детали предстоящего шоу артиста, но в том, что оно будет 100% грандиозным, можно не сомневаться.

Известно, что все самые лучшие песни за последние десять лет активной деятельности Мири Юсифа будут положены в основу программы.

Зрителей ждет масса сюрпризов — яркие спецэффекты, красивые декорации, потрясающие инсталляции, световое и лазерное шоу, любимые хиты, живой звук и невероятная энергетика артиста!

Пожелаем фанатам терпения в предвкушении концерта, а Мири Юсифу — хорошей подготовки и грандиозного шоу!

Билеты уже в продаже.